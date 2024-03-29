ОСК потребуется больше верфей и денег

Сразу после передачи ОСК в ВТБ речь шла не только о стратегическом развитии корпорации, но и о ее финансовом оздоровлении. Предыдущий глава ОСК Алексей Рахманов оценивал убытки за 2022 год в 20 млрд руб. в год, однако собеседники «Ъ» говорили, что сумма накопленных убытков в разы выше. Глава ВТБ Андрей Костин еще осенью 2023 года, когда аудит ОСК только начинался, упоминал, что объем финансовых проблем корпорации превышает изначальные ожидания.