ОСК потребуется больше верфей и денег

По данным «Ъ», Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предложила правительству строить свою долгосрочную стратегию до 2035 года на основе двух сценариев: антикризисного («казенное судостроение») и приоритетного для ОСК («судостроение 4.0»).
Проект стратегии был представлен 26 марта на стратегической сессии по вопросу дальнейшего развития ОСК под руководством премьера Михаила Мишустина. По итогам сессии, по данным «Ъ», в целом был одобрен второй сценарий. Глава Минпромторга Денис Мантуров после мероприятия пояснял, что стратегия ОСК, а также стратегия судостроительной отрасли могут быть утверждены в ближайшее время.
В августе 2023 года правительство на пять лет передало ОСК в доверительное управление ВТБ из-за провала программы финансового оздоровления компании, после этого компанию возглавил бывший первый зампред банка Андрей Пучков.
Как следует из материалов к стратегической сессии, выручка ОСК в 2023 году составила 400 млрд руб., из которых доля гражданского судостроения — 17%. Там отмечается, что компания строит с убытками и при этом медленно и дорого для заказчика. Цель до 2035 года — рост выручки в 3−5 раз, выход на безубыточность.
Первый сценарий предполагал минимизацию затрат, для того чтобы вывести компанию на безубыточность. В нем делался упор на заказах с критическими технологиями (гособоронзаказ, ледоколы, суда с ядерными энергетическими установками для «Росатома»). Предлагалось сократить число убыточных верфей в Калининграде, на Дальнем Востоке, в Крыму и в Волго-Каспийском бассейне.
Второй вариант, одобренный правительством, предполагает увеличение господдержки, модернизацию текущих верфей с их одновременной специализацией на определенном типе судов, расширение компетенций в морском приборостроении и машиностроении и строительство новой среднетоннажной площадки на Северо-Западе.
В этом сценарии неэффективные верфи Калининграда, Крыма и Дальнего Востока (Амурский и Хабаровский ССЗ, «Восточная верфь»), возможно, будут специализированы. Это, по мнению авторов стратегии, позволит им добиться серийности. Наиболее эффективные площадки — «Севмаш», ЦС «Звездочка», верфи Санкт-Петербурга и «Красное Сормово» — могут оставить многопрофильными. Они, помимо гособоронзаказа, продолжат строить уникальные суда — например, ледоколы, плавучие атомные блоки, блоки шельфовых платформ.
На новой верфи на Северо-Западе предлагается строить суда дедвейтом 15−70 тыс. тонн, прежде всего балкеры и танкеры, но также и контейнеровозы, рефрижераторы, паромы. Предполагаемый срок ввода — 2031 год.
При сценарии полной перезагрузки отрасли ОСК рассчитывает увеличить производительность в пять раз, до 1 тыс. судов к 2035 году. С 2011 по 2022 год компания произвела 201 судно, в 2023 году передала заказчикам 25 судов, план на 2024 год — 36 судов.
Ключевые вопросы — стоимость реализации второго сценария, схема его финансирования, а также гарантии верфям ОСК стабильного заказа — на совещании предметно не обсуждались, говорят источники «Ъ». Сводную инвестиционную программу ОСК, включающую финансирование модернизации мощностей и строительство новых, планируется доработать к июню. При этом по итогам сессии, по словам источников «Ъ», будут даны поручения до конца года проработать меры по поэтапной защите рынка от поставок иностранных судов и судового комплектующего оборудования. Одновременно предполагается расширить программу льготного лизинга судов.
В ВТБ переадресовали запрос в ОСК, где «Ъ» не ответили.
Сразу после передачи ОСК в ВТБ речь шла не только о стратегическом развитии корпорации, но и о ее финансовом оздоровлении. Предыдущий глава ОСК Алексей Рахманов оценивал убытки за 2022 год в 20 млрд руб. в год, однако собеседники «Ъ» говорили, что сумма накопленных убытков в разы выше. Глава ВТБ Андрей Костин еще осенью 2023 года, когда аудит ОСК только начинался, упоминал, что объем финансовых проблем корпорации превышает изначальные ожидания.
В предыдущие годы Алексей Рахманов неоднократно жаловался на то, что Минобороны, ключевой заказчик ОСК, неохотно пересматривает сметы по своим проектам, а их сдача задерживается из-за долгих испытаний систем вооружений смежниками.
Долгие сроки строительства приводили к убыткам ОСК. Впрочем, в гражданском судостроении корпорация сталкивалась со схожими проблемами и по строительству атомных ледоколов ЛК-60, и по созданию траулеров и краболовов для российских рыбопромышленников.
Предполагалось, что убытки по головным образцам будут затем компенсированы прибылью при строительстве последующих судов, однако санкции 2022 года на судовое оборудование привели к необходимости резкого изменения проектов, и серийности добиться не удалось. При этом российские заказчики столкнулись не только с ростом цены судов, но и со срывом сроков сдачи — порой на годы.
Многие заказчики сейчас хотят уйти в Турцию и Китай из-за высоких цен и несоблюдения сроков строительства на российских верфях, отмечает Надежда Малышева из PortNews. Также в отдельных случаях в РФ страдает качество из-за несогласованности взаимодействия проектировщиков и строителей. «Поэтому важно, каким образом эта стратегия повлияет на стоимость, станет ли российский рынок конкурентным с мировым, — говорит она.— Унификация верфей, создание серийного производства, с одной стороны, — это хорошее намерение, которое, наверное, удешевит проект, но это также и ограничит выбор проектов для заказчиков, верфь будет диктовать свои условия». Надежда Малышева добавляет, что планы ОСК дают больше преимуществ для государственных заказчиков, в то время как частным компаниям придется гораздо сложнее.