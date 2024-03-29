Новак: первая очередь «Арктик СПГ-2» запущена

По словам вице-премьера, перевозка транзитных грузов по Северному морскому пути в прошлом году достигла рекордных значений — 2,1 млн т. Основной транзитный грузов — нефть, поставки которой перенаправили из портов Балтики, с традиционного маршрута через Суэцкий канал на Северный морской путь.