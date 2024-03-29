Новак: первая очередь «Арктик СПГ-2» запущена

«В частности, базу для роста грузопотока по СМП создает проект “Арктик СПГ-2”, первая очередь которого уже запущена», — рассказал господин Новак на совещании в координационном центре правительства в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
По словам вице-премьера, перевозка транзитных грузов по Северному морскому пути в прошлом году достигла рекордных значений — 2,1 млн т. Основной транзитный грузов — нефть, поставки которой перенаправили из портов Балтики, с традиционного маршрута через Суэцкий канал на Северный морской путь.
«Арктик СПГ-2» — проект НОВАТЭКа по добыче СПГ на Гыданском полуострове. Производительность трех линий «Арктик СПГ-2» составляет 19,8 млн т СПГ ежегодно. Мощность каждой линии составляет 6,6 млн т в год.
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