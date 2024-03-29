Немецкой экономике уточнили диагноз

Деиндустриализация, которую прогнозировали Европе из-за последствий военной операции РФ на Украине (в том числе из-за стремительного роста цен на энергоносители), на начало 2024 года не фиксируется, полагают аналитики МВФ. Они утверждают, что серьезного влияния на состояние европейских экономик энергетический кризис больше не оказывает. Заметно это, например, при детальном рассмотрении происходящего в Германии. Как напоминают в МВФ, рост цен на газ, вызванный отказом страны от российских поставок, был временным — краткосрочными же оказались и эффекты от него, в том числе ускорение инфляции (если осенью 2022 года показатель достигал рекордных 10,4%, то в феврале 2024-го составил 2,5%).
Не подтвердились и прогнозы серьезного падения промпроизводства в Германии: заметное сокращение фиксируется только в энергоемких отраслях (прежде всего в химической промышленности), вклад которых в ВВП оценивается в 4%. При этом, например, производство автомобилей (около 5% в ВВП), отмечают в МВФ, в Германии, напротив, росло: по итогам года оно увеличилось на 11%. Речь идет прежде всего об электромобилях — их экспорт в 2023 году вырос на 60% (что, впрочем, может объясняться и эффектом низкой базы).
Обзор фонда по Германии показывает, что позиция самой медленно растущей экономики Европы занята этой страной не столько из-за временных сложностей, сколько из-за системных проблем. Одной из них остается сокращение трудоспособного населения: волна мигрантов, которая фактически компенсировала нехватку кадров в последнее десятилетие, уже иссякает. Для решения вопроса процесс получения гражданства Германии в феврале 2024-го был заметно упрощен, однако оценить влияние этой меры на увеличение доли трудоспособного населения страны пока сложно. Среди других проблем страны в МВФ называют отставание от остальных государств ЕС по уровню цифровизации государственных услуг. Это, поясним, особенно заметно повышает административную нагрузку на бизнес.
Интересно, что такие оценки состоянию экономики Германии дают не только внешние, но и внутренние наблюдатели. Так, на этой неделе пять исследовательских институтов страны (IFO, DIW, IfW, IWH и RWI) понизили прогноз роста ВВП Германии на 2024 год до 0,1% с ожидавшихся ранее 1,3%. Среди причин в совместном докладе организации назвали в основном те же структурные проблемы, что и МВФ, уточняя, что многие из них (прежде всего касающиеся нагрузки на бизнес) связаны с бюрократическими сложностями.
Некоторое восстановление немецкой экономики, по прогнозам аналитиков, может быть зафиксировано уже весной, однако сильным этот импульс не будет. По итогам года страну, по всей видимости, ждет стагнация. Рост может ускориться в 2025 году. Впрочем, при сохранении, как сказано, нынешней «экономической архитектуры» — только до 1,4%.