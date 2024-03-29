Немецкой экономике уточнили диагноз

Влияние энергетического кризиса, вызванного последствиями военной операции РФ на Украине, на европейскую промышленность к началу 2024 года себя фактически исчерпало, следует из обзора МВФ. Показательным примером этого можно считать крупнейшую экономику зоны евро — Германию. Ее медленное восстановление все чаще связывается не с конъюнктурными, а с системными проблемами, в том числе со старением населения и низким уровнем цифровизации государственных услуг. По прогнозам немецких исследовательских институтов, во многом из-за этих проблем экономика страны в 2024 году будет фактически стагнировать: предполагается, что рост ВВП составит лишь 0,1%, а не 1,3%, как ожидалось ранее.