Набиуллина: эффект повышения ключевой ставки затормозит рост цен в 2024 году

Прежде Набиуллина заявила, что ключевая ставка в стране может быть снижена во второй половине 2024 года. Но для этого есть одно непреложное условие — инфляция должна стабильно снижаться. Если инфляция будет падать и это не станет единичным случаем, то ставку обязательно снизят.