Набиуллина: эффект повышения ключевой ставки затормозит рост цен в 2024 году

Накопленный эффект повышения ключевой ставки во второй половине 2023 года в полной мере проявится в торможении роста цен в 2024 году. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
В годовом отчете регулятора уточняется, что повышение ключевой ставки с 7,5% до 16% остановило разгон инфляции и внесло значимый вклад в стабилизацию рубля.
«В полной мере накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в 2024 году. К концу года Банк России намерен вернуть инфляцию к цели вблизи 4%», — сообщила Набиуллина.
Прежде Набиуллина заявила, что ключевая ставка в стране может быть снижена во второй половине 2024 года. Но для этого есть одно непреложное условие — инфляция должна стабильно снижаться. Если инфляция будет падать и это не станет единичным случаем, то ставку обязательно снизят.
С помощью ключевой ставки Центробанк исправляет дисбаланс между спросом и предложением. Первый зашкаливал, а второй отставал. Высокая стоимость кредитов и при этом неплохая доходность по депозитам должна привести спрос/предложение в равновесие.