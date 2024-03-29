На крупнейшем в 2024 году IPO разместили акции «Европлана» на ₽13,1 млрд

Лизинговая компания « Европлан » (LEAS) установила цену размещения акций на уровне ₽875 за бумагу, то есть по верхней границе ранее установленного диапазона ₽835−875 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации компании в ₽105 млрд на момент начала торгов.

В рамках размещения единственный акционер компании инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» (SFI) предложил инвесторам 15 млн акций и привлек ₽13,1 млрд. Сумма включает ₽1,5 млрд для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов. В результате доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5% от акционерного капитала компании.

IPO «Европлана» стало крупнейшим с начала 2024 года. Ранее на Московскую биржу вышли сервис каршеринга «Делимобиль» (привлек ₽4,2 млрд), IТ-компания «Диасофт» (₽4,14 млрд с учетом стабилизационного пакета) и российский производитель алкогольных напитков Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (₽1,15 млрд).

IPO «Европлана» вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, сообщила компания. В рамках IPO поступило более 150 тыс. заявок. Общий спрос от инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. Доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц — порядка 57%.

Среди частных инвесторов акции распределялись следующим образом: при сумме заявок на одного инвестора от ₽100 тыс. аллокация составляла около 4,4%, а заявки на сумму до ₽100 тыс. включительно удовлетворялись так, чтобы.

инвестор получил не менее пяти акций. Заявки общим объемом пять и менее акций удовлетворялись полностью. Заявки, поданные сотрудниками компании, удовлетворялись в полном объеме.

Сделка стала одной из крупнейших на российском рынке акционерного капитала за несколько лет. По объему размещения IPO «Европлана» стало крупнейшим в 2024 году и четвертым среди крупнейших размещений с 2020 года. В 2020 году «Совкомфлот» (FLOT) привлек около ₽42,9 млрд, в 2021 году «Сегежа» (SGZH) привлекла ₽30 млрд. «Евротранс» (EUTR) в 2023 году привлек ₽13,5 млрд.