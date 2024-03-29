На крупнейшем в 2024 году IPO разместили акции «Европлана» на ₽13,1 млрд

Лизинговая компания «Европлан» (LEAS) установила цену размещения акций на уровне ₽875 за бумагу, то есть по верхней границе ранее установленного диапазона ₽835−875 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации компании в ₽105 млрд на момент начала торгов.
В рамках размещения единственный акционер компании инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» (SFI) предложил инвесторам 15 млн акций и привлек ₽13,1 млрд. Сумма включает ₽1,5 млрд для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов. В результате доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5% от акционерного капитала компании.
Как ожидается, торги акциями «Европлана» на Мосбирже стартуют в пятницу, 29 марта, около 15:00 мск.
IPO «Европлана» вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, сообщила компания. В рамках IPO поступило более 150 тыс. заявок. Общий спрос от инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. Доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц — порядка 57%.
Среди частных инвесторов акции распределялись следующим образом: при сумме заявок на одного инвестора от ₽100 тыс. аллокация составляла около 4,4%, а заявки на сумму до ₽100 тыс. включительно удовлетворялись так, чтобы.
инвестор получил не менее пяти акций. Заявки общим объемом пять и менее акций удовлетворялись полностью. Заявки, поданные сотрудниками компании, удовлетворялись в полном объеме.
О планах провести IPO на Московской бирже «Европлан» объявил 19 марта. Период сбора заявок на участие в первичном размещении был установлен с 22 марта по 28 марта. Мосбиржа допустила акции к торгам с 29 марта. Бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи, тикер — LEAS.
К моменту начала сбора заявок организаторы уже получили заявки на половину предполагаемого объема привлечения от институциональных инвесторов, сообщил первый заместитель генерального директора компании «Европлан» Илья Ноготков в ходе стрима на YouTube-канале «РБК Инвестиций». Reuters сообщал, что книга была подписана за один день после начала сбора заявок на покупку акций 22 марта.
«Европлан», 100% акций которого принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), станет первой вышедшей на биржу российской лизинговой компанией. После IPO «ЭсЭфАй» сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании и продолжит принимать участие в росте бизнеса группы.
Аналитики Альфа-Банка считают справедливой стоимость лизинговой компании «Европлан» на уровне ₽130−151,9 млрд. По мнению экспертов, у акций компании есть потенциал роста на 24−45%.
В банке «Синара» оценивали стоимость компании, которая стабильно показывает рентабельность капитала, близкую к 40%, в ₽134−153,4 млрд. Аналитики полагают, что компания сохранит хорошие позиции на рынке лизинга автотранспорта.
Оценка стоимости акционерного капитала «Европлана» от аналитиков «Тинькофф Инвестиций» находилась в диапазоне ₽127−148 млрд.