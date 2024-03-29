Мосбиржа допустит замещающие облигации к вечерним торгам

Московская биржа с 1 апреля 2024 года допустит к вечерним торгам замещающие облигации, сообащется в пресс-релизе площадки. Инвесторы смогут заключать сделки с 50 облигационными выпусками 16 российских компаний, в том числе «Лукойла», МКБ, Альфа-банка и других. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте. Мосбиржа отметила, что ликвидность по указанным инструментам в период вечерней сессии будут поддерживать маркетмейкеры. В перспективе список замещающих облигаций на вечерних торгах будет пополняться новыми выпусками.
По данным площадки, замещающие облигации пользуются популярностью у частных инвесторов: доля физлиц в объеме вторичных торгов указанными инструментами составляет 56%. Таким образом, с 1 апреля количество инструментов, доступных инвесторам в вечерний торговый период на фондовом рынке Московской биржи, увеличится до 236, включая акции, облигации федерального займа, замещающие облигации и паи фондов.
Мосбиржа с 18 марта увеличила количество акций на вечерних торгах на 14 инструментов, среди новых инструментов появились бумаги ОВК, «Соллерс», «Башнефти», «ВУШ» и «Ростелекома» и других компаний. Сейчас на вечерних торгах можно заключать сделки с некоторыми акциями, облигациями и некоторыми биржевыми фондами (БПИФ).
Первоначально вечерняя сессия на рынке акций Мосбиржи была запущена в мае 2020 года. Затем, после приостановки торгов в начале 2022 года, биржа эту сессию отменила. Торги на ней снова возобновились в сентябре 2022 года. В середине 2023 года представитель Мосбиржи отмечал, что торговая площадка хочет расширить список бумаг, которые могут торговаться в вечернюю сессию на ранее акций бумагами, которые не входят в индекс Мосбиржи.