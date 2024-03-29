Мишустин назначил Андрея Тарасенко главой Росморречфлота

Захарий Джиоев, ранее руководивший Росморречфлотом, освобожден от этой должности по его просьбе.
Андрей Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. В 1985 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, а позднее — Российскую академию государственной службы при президенте России и Российский государственный социальный университет.
В 1985—1994 годах проходил службу в армии. После этого трудился на различных должностях в коммерческих и государственных структурах. С октября 2017 года по сентябрь 2018 года временно исполнял обязанности губернатора Приморского края. В 2018—2020 годах был заместителем руководителя Росморречфлота. В 2020—2023 годах занимал должность председателя правительства Якутии. С ноября 2023 года работал заместителем генерального директора Нацрыбресурса.