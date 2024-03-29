Минпромторг оспорил права X5 Group на управление российской «дочкой»

«Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме», — говорится в сообщении X5 Retail Group.
В компании также сообщили, что в связи с заявлением Минпромторга было принято решение о выходе из состава правления X5 гендиректора Игоря Шехтермана и президента компании Екатерины Лобачевой. Кроме того, состав правление покинули шесть членов совета директоров группы — Леонид Афендиков, Дмитрий Алексеев, Алексей Корни, Юлия Соловьева, Азер Талыбов и Вадим Зингман. Все они, включая гендиректора и президента X5, продолжат управлять дочерней компанией ООО «Корпоративный центр Икс 5».
На фоне новостей о судебном разбирательстве расписки X5 Retail Group N.V. на Московской бирже начали расти в цене. По состоянию на 19:30 мск они растут на 1,84%, до 2989 ₽ Их максимум в ходе торгов 29 марта достигал 3 025 ₽
В начале марта 2024 года российское правительство определило шесть экономически значимых организаций (ЭЗО), в список вошла X5. Согласно распоряжению, Минфин, Минпромторг и Минэнерго смогут подать иски в арбитражный суд для приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в этих ЭЗО: их лишат права голоса на собраниях акционеров, возможности получать дивиденды и распоряжаться акциями и долями. Пока речь идет о приостановке прав до конца 2024 года.
Подробнее об избавлении активов от иностранных владельцев — в материале «Ъ» «Родная гавань предъявила права».