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Минпромторг оспорил права X5 Group на управление российской «дочкой»

Минпромторг подал в арбитражный суд заявление в отношении X5 Retail Group N.V. В документе речь идет о приостановке корпоративных прав компании в отношении ее российской «дочки». Об этом сообщила пресс-служба ретейлера.

Источник: РИА "Новости"

«Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме», — говорится в сообщении X5 Retail Group.

В компании также сообщили, что в связи с заявлением Минпромторга было принято решение о выходе из состава правления X5 гендиректора Игоря Шехтермана и президента компании Екатерины Лобачевой. Кроме того, состав правление покинули шесть членов совета директоров группы — Леонид Афендиков, Дмитрий Алексеев, Алексей Корни, Юлия Соловьева, Азер Талыбов и Вадим Зингман. Все они, включая гендиректора и президента X5, продолжат управлять дочерней компанией ООО «Корпоративный центр Икс 5».

На фоне новостей о судебном разбирательстве расписки X5 Retail Group N.V. на Московской бирже начали расти в цене. По состоянию на 19:30 мск они растут на 1,84%, до 2989 ₽ Их максимум в ходе торгов 29 марта достигал 3 025 ₽

В начале марта 2024 года российское правительство определило шесть экономически значимых организаций (ЭЗО), в список вошла X5. Согласно распоряжению, Минфин, Минпромторг и Минэнерго смогут подать иски в арбитражный суд для приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в этих ЭЗО: их лишат права голоса на собраниях акционеров, возможности получать дивиденды и распоряжаться акциями и долями. Пока речь идет о приостановке прав до конца 2024 года.

X5 Group — крупнейший продуктовый ритейлер в России по обороту. Головная структура X5 Retail Group N.V. зарегистрирована в Нидерландах. На 20 апреля 2023 года 47,86% X5 владела связанная с «Альфа-Групп» CTF Holdings S.A., 11,43% принадлежит Axon Trust.

Подробнее об избавлении активов от иностранных владельцев — в материале «Ъ» «Родная гавань предъявила права».