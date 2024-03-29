Минпромторг оспорил права X5 Group на управление российской «дочкой»

В начале марта 2024 года российское правительство определило шесть экономически значимых организаций (ЭЗО), в список вошла X5. Согласно распоряжению, Минфин, Минпромторг и Минэнерго смогут подать иски в арбитражный суд для приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний в этих ЭЗО: их лишат права голоса на собраниях акционеров, возможности получать дивиденды и распоряжаться акциями и долями. Пока речь идет о приостановке прав до конца 2024 года.