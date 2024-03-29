Минфин во II квартале 2024 года планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министерство финансов России во II квартале 2024 года планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 1 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.
«Плановый объем размещения ОФЗ во II квартале 2024 года — 1 000,0 млрд рублей по номинальной стоимости», — сообщает Минфин.
Всего министерство запланировало провести 11 аукционных дней — по четыре в апреле и мае и три — в июне. При этом 300 млрд рублей планируется привлечь с помощью ОФЗ со сроком погашения до 10 лет. Оставшиеся 700 млрд — с помощью ОФЗ со сроком погашения свыше 10 лет.
Ранее Министерство финансов сообщило, что в первом квартале этого года перевыполнило план по размещению ОФЗ, разместив облигации на 804,5 млрд рублей.