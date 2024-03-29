Минфин во II квартале 2024 года планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей

Всего министерство запланировало провести 11 аукционных дней — по четыре в апреле и мае и три — в июне. При этом 300 млрд рублей планируется привлечь с помощью ОФЗ со сроком погашения до 10 лет. Оставшиеся 700 млрд — с помощью ОФЗ со сроком погашения свыше 10 лет.