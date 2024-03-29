Курс доллара повысился до 91,97 рубля

За минувшую неделю курс доллара снизился на 1,18 рубля, юаня — на 14 копеек, евро — на 1,11 рубля. Аналитики отмечают, что это произошло на фоне окончания налогового периода, и предполагают, что в ближайшие дни американская валюта будет колебаться в интервале 90−92 рубля, европейская — 98−100 рублей, китайская — в районе 12,5−13 рублей.