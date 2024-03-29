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Курс доллара повысился до 91,97 рубля

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рубль начал новый торговый день со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи.

Так, к 7:05 мск курс доллара расчетами «завтра» повышался на 30 копеек — до 91,97 рубля.

Евро при этом дорожал на 60 копеек, до 99,50 рубля.

Юань прибавлял четыре копейки, поднявшись до 12,71 рубля.

За минувшую неделю курс доллара снизился на 1,18 рубля, юаня — на 14 копеек, евро — на 1,11 рубля. Аналитики отмечают, что это произошло на фоне окончания налогового периода, и предполагают, что в ближайшие дни американская валюта будет колебаться в интервале 90−92 рубля, европейская — 98−100 рублей, китайская — в районе 12,5−13 рублей.