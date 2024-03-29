Китайские интернет-компании выручили почти $35 млрд за два месяца

ПЕКИН, 29 марта. /ТАСС/. Совокупная выручка крупных китайских интернет-компаний и компаний, предоставляющих сопутствующие услуги, составила за январь-февраль 246,3 млрд юаней (около $34,71 млрд), при росте на 7,6% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР, размещенные на сайте ведомства.