Инвесторы пожаловались на «Лукойл» в ЦБ за нераскрытие финрезультатов за 2022 г

Постановление № 1102 заменяет № 351, позволяя эмитенту не раскрывать данные о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании, информация об аффилированных лицах и «дочках», финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, информация о производимой продукции, закупке товаров, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре. Также публичным компаниям можно не раскрывать данных о сегментах их деятельности в части сведений об оказании им услуг. Постановление № 1490 позволяет публичным компаниям не представлять данные, которые уже ранее не были обязательными для раскрытия, касается сведений из документа правительства № 1102.