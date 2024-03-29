Инвесторы пожаловались на «Лукойл» в ЦБ за нераскрытие финрезультатов за 2022 г

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) 24 марта направила письмо директору департамента корпоративных отношений Банка России Екатерине Абашеевой с просьбой рассмотреть «существенные нарушения» «Лукойлом» правил раскрытия финансовой отчетности, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил представитель АВО. ЦБ также подтвердил получение письма.
Инвесторы заявляют, что «Лукойл» нарушает нормы раскрытия информации — эмитент не указал финансовые результаты за 2022 год в отчете по МСФО за 2023 года, для их сравнения. Текущими законодательным послаблениями это не предусмотрено, отметили АВО в письме. Ассоциация просит регулятора рассмотреть факт «существенного нарушения» положений законов о рынке ценных бумаг и консолидированной финансовой отчетности и принять меры надзорного реагирования, говорится в документе. По другим эмитентам ассоциация обращений инвесторов не фиксировала, уточнил член совета АВО Алексей Пономарев.
Сам «Лукойл» в примечаниях к отчетности поясняет: «Руководство приняло решение не раскрывать в настоящей раскрываемой консолидированной финансовой отчетности сравнительную информацию за 2022 год, поскольку такая информация в целом отнесена руководством к чувствительной информации.» Также там отмечается, что она не публиковалась ранее на основании постановлений правительства № 351, № 1490, № 1102 и законодательства.
Постановление № 1102 заменяет № 351, позволяя эмитенту не раскрывать данные о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью компании, информация об аффилированных лицах и «дочках», финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, информация о производимой продукции, закупке товаров, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре. Также публичным компаниям можно не раскрывать данных о сегментах их деятельности в части сведений об оказании им услуг. Постановление № 1490 позволяет публичным компаниям не представлять данные, которые уже ранее не были обязательными для раскрытия, касается сведений из документа правительства № 1102.
В АВО считают действия «Лукойла» необоснованными: помимо изъятия информации, которая допустима постановлением № 1102 (состав органов управления, сделки с контролирующими и подконтрольными лицами, информация о контрагентах), «Лукойл» не раскрыл в отчете о движении денежных средств ни одного направления: ни поступлений, ни расходов денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности. В отчете о движении денежных средств указано лишь сальдо потоков по каждому виду деятельности.
На отсутствие сравнения результатов 2023 года с 2022-м обратил внимание и аудитор нефтяной компании Kept: «Исключение сравнительной информации не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, указанными в принципах подготовки, изложенных в Примечании 2 к раскрываемой консолидированной финансовой отчетности, на основании которых руководство Группы принимало решение о подготовке раскрываемой консолидированной финансовой отчетности и составе сведений, раскрытие которых способно нанести ущерб Группе и (или) ее контрагентам», говорится в заключении аудитора.
В АВО настаивают, что инвесторы не могут адекватно оценить изменения в финансовой структуре «Лукойла» из-за отсутствия сравнительных данных и информации о движении средств. Это затрудняет оценку ликвидности, платежеспособности и способности компании адаптироваться к изменяющимся условиям. Кроме того, отсутствие информации о денежных потоках мешает инвесторам оценить размер предстоящих дивидендных выплат. Объявленные дивиденды за 2023 год в размере 498 рублей за акцию оказались ниже ожиданий инвесторов.