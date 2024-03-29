Эксперт оценил вероятность роста цен на золото

По данным аналитика, в марте влияние курса доллара на цену золота значительно ниже, чем в феврале. «В январе корреляция золота к DXY составляла −0,6, а в феврале она была достаточно сильной и составила −0,82 — то есть рост курса доллара почти всегда сопровождался снижением цены на золото и наоборот», — отметил Дудченко.