Эксперт оценил вероятность роста цен на золото

Цена на золото в последние недели побила несколько исторических рекордов: последний и актуальный был зафиксирован накануне на уровне 2 256,9 доллара за тройскую унцию.
«Вероятность продолжения роста цены на золото на долгосрочном треке можно рассматривать как высокую. Вместе с тем, конечно, любой сильный тренд все равно часто сопровождается локальными коррекциями, то есть периодические снижения цен на рынке исключать нельзя», — прокомментировал эксперт.
Он отметил, что за первые три месяца цена на золото на рынке выросла более чем на 8%. «Это второй подряд квартал роста цены. В четвертом квартале 2023 года цена выросла на 11,6%. Цена на золото переписала свои абсолютные исторические максимумы», — добавил аналитик.
«Рисками для цены на золото в текущем году будут оставаться: разрешение ситуации на Ближнем Востоке и отсутствие дальнейшей эскалации конфликта, высокие процентные ставки ФРС, замедление спроса на золото со стороны центральных банков. Однако вероятность данного события оценивается как низкая» — поделился аналитик прогнозами на текущий год.
По данным аналитика, в марте влияние курса доллара на цену золота значительно ниже, чем в феврале. «В январе корреляция золота к DXY составляла −0,6, а в феврале она была достаточно сильной и составила −0,82 — то есть рост курса доллара почти всегда сопровождался снижением цены на золото и наоборот», — отметил Дудченко.