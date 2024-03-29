Эксперт объяснил, зачем возвращен мораторий на неустойки для застройщиков

«С другой стороны, принятое решение учитывает сложившуюся судебную практику вокруг договоров долевого участия. И она в настоящий момент демонстрирует, что судебная власть в спорах между потребителем и девелопером стоит на стороне гражданина как более незащищенной стороны. Это можно понять и приветствовать. Но такая позиция судов стала эксплуатироваться недобросовестными юристами, которые предлагают новоселам помочь в получении компенсации, многократно превышающей реальный ущерб. Потребительский терроризм дошел до столь капиталоемкого и с этой точки зрения привлекательного рынка жилищного строительства. В суды предоставляются экспертизы, которые многократно завышают реальные суммы и, повторюсь, суды по большей степени становятся на сторону покупателей квартир», — говорит эксперт.