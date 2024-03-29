Эксперт объяснил, зачем возвращен мораторий на неустойки для застройщиков

Напомним, власти вернули запрет на начисление и выплату застройщиками неустоек, убытков и процентов при затягивании строительства дома или некачественном строительстве. Он будет действовать до конца года.
Введённый мораторий, безусловно, направлен на поддержку строителей и девелоперов в условиях высоких кредитных ставок, считает Кулаков. Такое решение позволит своевременно завершить начатые объекты, временно сняв дополнительную финансовую нагрузку в виде штрафов и пени. Дополнительный эффект от данной меры — сохранение стоимости нового жилья на прежнем уровне, что положительно скажется на инфляционных показателях, отмечает он.
«С другой стороны, принятое решение учитывает сложившуюся судебную практику вокруг договоров долевого участия. И она в настоящий момент демонстрирует, что судебная власть в спорах между потребителем и девелопером стоит на стороне гражданина как более незащищенной стороны. Это можно понять и приветствовать. Но такая позиция судов стала эксплуатироваться недобросовестными юристами, которые предлагают новоселам помочь в получении компенсации, многократно превышающей реальный ущерб. Потребительский терроризм дошел до столь капиталоемкого и с этой точки зрения привлекательного рынка жилищного строительства. В суды предоставляются экспертизы, которые многократно завышают реальные суммы и, повторюсь, суды по большей степени становятся на сторону покупателей квартир», — говорит эксперт.
Но в новом постановлении правительства указано, что размер санкций не может превышать ключевую ставку ЦБ РФ на 1 июля 2023 года, то есть 7,5%. Поэтому, по мнению Кулакова, такое решение еще и остудит этот специфический рынок.
Аналогичный мораторий действовал и ранее, с марта 2022 до начала июля 2023 года, для поддержки застройщиков в условиях санкций. Такой порядок начисления пени и неустоек был не на стороне потребителя, отмечал ранее сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов. При этом жалоб на плохое качество строительства, по его словам, поступает много.