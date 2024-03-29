Экономист назвал 5 ступеней выгодного вклада

Условия по вкладу либо разрешают довнести еще средства на него, либо нет. То же самое со снятием — банк может разрешить частичное снятие средств (не ниже определенной суммы), либо нет.

Условия по вкладу либо разрешают довнести еще средства на него, либо нет. То же самое со снятием — банк может разрешить частичное снятие средств (не ниже определенной суммы), либо нет.

Условия по вкладу либо разрешают довнести еще средства на него, либо нет. То же самое со снятием — банк может разрешить частичное снятие средств (не ниже определенной суммы), либо нет.

Возможностям снятия и пополнения. Условия по вкладу либо разрешают довнести еще средства на него, либо нет. То же самое со снятием — банк может разрешить частичное снятие средств (не ниже определенной суммы), либо нет.

Возможностям снятия и пополнения. Условия по вкладу либо разрешают довнести еще средства на него, либо нет. То же самое со снятием — банк может разрешить частичное снятие средств (не ниже определенной суммы), либо нет.

Возможностям снятия и пополнения. Условия по вкладу либо разрешают довнести еще средства на него, либо нет. То же самое со снятием — банк может разрешить частичное снятие средств (не ниже определенной суммы), либо нет.