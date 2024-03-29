Экономист назвал 5 ступеней выгодного вклада

Предложений по открытию депозитов очень много и банки продолжают их обновлять. Банк России на последнем заседании в марте снова заявил, что перейти к снижению базовой ставки намерен не раньше второй половины года, поэтому условия по вкладам остаются привлекательными.
На что еще кроме процентов необходимо обратить внимание, чтобы получить от вклада максимум прибыли.
Шаг 1. Поставьте цель
Определитесь, что вы в ближайшее время намерены делать с деньгами. Хотите ли вы периодически пополнять вклад. Или вы хотите, чтобы к средства был доступ всегда — их можно было бы без проблем снять в любой момент. Это существенно сузит круг предложений по вкладам и облегчит выбор.
Шаг 2. Определитесь с суммой денег
Банки предлагают разные минимальные и максимальные суммы вклада (лимиты). Важно рассчитать, насколько эти лимиты будут для вас комфортны и выгодны. Особенно это важно, если вклад открывается без возможности снимать средства. В этом случае вы потеряете доступ к деньгам на протяжении всего срока действия вклада. Однако обычно у вкладов, где клиент не получает право распоряжаться деньгами, самые высоки проценты. Чем жестче условия, тем выше процент. Также процент зависит от суммы вклада — чем больше денег клиент приносит в банк на хранение, тем больше процент банк за нее предлагает.
Шаг 3. Разберитесь, как тип вклада вам подходит
Вклады различаются по:
- Сроку. Вклады бывают срочные и бессрочные. На срочных вкладах банки размещают средства на определенный срок, от которого зависит процентная ставка. Она всегда выше, чем у бессрочного вклада, потому что банк таким образом «покупает» у вас возможность пользоваться вашими деньгами на протяжении конкретного периода. Бессрочные вклады открываются тогда, когда вы не знаете, когда точно вам понадобятся деньги, но хотите к ним иметь доступ в любое время. Но это придется «заплатить» — как правило, банки по таким вкладам устанавливают минимальные ставки — не более 1%.
Тщательно проанализируйте соотношение срока действия вклада и процентов по нему. Банки часто меняют процентные ставки. Если у вас средства, к примеру, зафиксированы на вкладе на год, а за это время банки подняли проценты по вкладу, мы можете упустить часть выгоды.
- Возможностям снятия и пополнения. Условия по вкладу либо разрешают довнести еще средства на него, либо нет. То же самое со снятием — банк может разрешить частичное снятие средств (не ниже определенной суммы), либо нет.
- Способу начисления процентов. Проценты на сумму вклада начисляются ежемесячно, либо в конце срока. В последнее время банки стали предлагать начислять проценты даже ежедневно. Однако выплачиваются они все равно в конце месяца или в конце срока действия вклада. Вклады, на которые проценты начисляются ежедневно или ежемесячно, называются «вклады с капитализацией». Проценты по ним плюсуются к основной сумме и уже в на следующий день или на следующий месяц начисление осуществляется на увеличенную сумму. Это приумножает доходность вклада. На в клады «без капитализации» проценты не прибавляются к основной сумме, а выплачиваются в конце срока.
Шаг 4 Выберете банк
После того как вы определили для себя подходящие параметры по вкладу, сравните проценты в разных банках. Некоторые банки предлагают открыть вклад по ставкам, которые значительно выше среднерыночных. Помните, что в большинстве случаев это означает, что банк ведет рисковые операции, испытывает финансовые трудности и нуждается в быстром повышении ликвидности. Именно у таких банков регулятор чаще всего отнимает лицензию. Выбирайте крупные, системно значимые банки, которым ничего не угрожает. Их список можно найти на сайте Банка России.
Шаг 5 Выберете способ открытия вклада
Узнайте, какой способ открытия вклада выгодней. Некоторые банки за удаленное открытие вклада через мобильное приложение готовы начислить дополнительный процент. Другие, наоборот, требуют открыть его в офисе, что не всегда удобно. В этом случае лучше заранее проверить наличие отделений банка в шаговой доступности от дома или работы.
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