Доля выданных бизнесу кредитов с плавающей ставкой подскочила до 50%

Угроза кредитов с плавающей ставкой для финансовой системы сейчас может быть не такой серьезной, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее словам, банки способны отсеивать недостаточно надежных заемщиков с помощью скоринга и риск-менеджмента. Поэтому в будущем доля таких ссуд может вырасти — особенно при стабильном курсе рубля и более предсказуемой ситуации как в российской, так и мировой экономике.