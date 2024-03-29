Что будет с рублем и рынком акций на следующей неделе

На будущей неделе ждем сохранения движения доллара в пределах зоны 91−93 рубля. Пара может временно сместиться к верхней границе диапазона из-за окончания налогового периода. Впрочем, заметного рублевого ослабления мы не ждем. В текущий курс уже могут транслироваться более высокие цены на нефть, которые установились в последние недели. Кроме того, эффект от жесткой монетарной политики, накапливаясь, оказывает рублю фундаментальную поддержку. Продолжают действовать нормативы обязательной продажи экспортной выручки, ЦБ выходит на рынок с ежедневными интервенциями. Давление на рубль сохраняют повышенные бюджетные расходы и напряженный геополитический фон.