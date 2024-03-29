Что будет с рублем и рынком акций на следующей неделе

Российский рынок акций в конце недели торговался преимущественно в плюсе. В целом настроения за пятидневку оправились от трагических событий 22 марта, индекс Мосбиржи вернулся выше 3300 п.
Влияние на результат пятницы оказали движения отдельных бумаг. В частности, сильную динамику показали акции Аэрофлота, Ростелекома. Прибавляли тяжеловесные акции Лукойла. Рубль при этом в основном укреплялся несмотря на завершение налогового периода. Вместе с приближением выходных это сдерживало спрос.
На внешнем фоне царило затишье — на большинстве западных бирж сегодня неторговый день в связи с католической Страстной пятницей.
В понедельник ожидается публикация мартовских индексов экономической активности PMI в услугах и промышленности КНР, еврозоны. Состоится несколько выступлений представителей FOMC. Финрезультаты в этот день опубликуют ГК «Мать и дитя» и Софтлайн, акции Норникеля будут торговаться последний день перед приостановкой, связанной со сплитом.
При сопутствующей конъюнктуре индекс Мосбиржи может уже в понедельник обновить двухлетний максимум. Прогноз на 1 апреля — 3255−3355 п.
На будущей неделе ждем сохранения движения доллара в пределах зоны 91−93 рубля. Пара может временно сместиться к верхней границе диапазона из-за окончания налогового периода. Впрочем, заметного рублевого ослабления мы не ждем. В текущий курс уже могут транслироваться более высокие цены на нефть, которые установились в последние недели. Кроме того, эффект от жесткой монетарной политики, накапливаясь, оказывает рублю фундаментальную поддержку. Продолжают действовать нормативы обязательной продажи экспортной выручки, ЦБ выходит на рынок с ежедневными интервенциями. Давление на рубль сохраняют повышенные бюджетные расходы и напряженный геополитический фон.
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