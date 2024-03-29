Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 2023 год выросла на 80%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год выросла на 80%, до 9,1 млрд рублей против прибыли в 5 млрд рублей в 2022 году. Об этом говорится в отчетности кредитной организации.