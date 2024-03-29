Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 2023 год выросла на 80%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год выросла на 80%, до 9,1 млрд рублей против прибыли в 5 млрд рублей в 2022 году. Об этом говорится в отчетности кредитной организации.
Согласно отчету, чистые процентные доходы увеличились более чем на 70% и составили 122,3 млрд рублей, после создания резервов на возможные потери — 70,4 млрд рублей. Комиссионные доходы несколько снизились и составили 24,5 млрд рублей (28,5 млрд рублей в 2022 году).
Активы РСХБ увеличились за год до 4,7 трлн рублей с 4,2 трлн рублей годом ранее.
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, за отчетный год достигли 3,9 трлн рублей (в 2022 году — 3,5 трлн рублей). Вклады физлиц в том числе индивидуальных предпринимателей — почти 2 трлн рублей (в 2022 году — 1,7 трлн рублей).
Россельхозбанк — один из крупнейших банков России, в государственной собственности находится 100% акций. РСХБ создан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий РФ.