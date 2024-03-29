Чистая прибыль группы «Россети» по МСФО в 2023 году выросла на 21,5%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Группа «Россети» по итогам 2023 года получила 161,3 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что на 21,5% больше показателя за 2022 год, говорится в отчете компании.
Выручка составила 1,379 трлн рублей, увеличившись на 16,7%. Показатель EBITDA вырос на 37,4%, до 528,2 млрд рублей.
Общий долг компании снизился на 0,4%, до 646,5 млрд рублей, убыток от обесценения основных средств составил 115,9 млрд рублей против 30,1 млрд рублей годом ранее.
Операционная прибыль за отчетный период увеличилась на 22,1%, до 222,28 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов составила 214,99 млрд рублей (+24,6%).
Чистая прибыль по РСБУ.
Согласно отчету, «Россети» по итогам 2023 года получили 320,4 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что в 5,9 раза больше показателя за 2022 год.
Выручка за отчетный период увеличилась на 28,7%, до 326,2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 7,7% и достигла 66,9 млрд рублей.
В компании отметили, что существенным фактором роста чистой прибыли стали доходы от переоценки стоимости перешедших на баланс «Россетей» в результате реорганизации пакетов акций дочерних обществ, а также иных компаний. Так, переоценка финансовых вложений составила 253,5 млрд рублей и носит неденежный характер, так как вызвана правилами формирования бухгалтерской отчетности.
Показатель EBITDA «Россетей» составил 171,6 млрд рублей (+31,7%), себестоимость и управленческие расходы — 195 млрд рублей (+7,7%). В то же время валовая прибыль увеличилась в 1,8 раза, до 141,37 млрд рублей, а прибыль до налогообложения — в 4,8 раза, до 341,28 млрд рублей.
О компании.
«Россети» являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и другие.