Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чистая прибыль «Акрона» по МСФО за 2023 год упала в 2,5 раза

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Производитель удобрений «Акрон» в 2023 году снизил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом, до 35,9 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Источник: Reuters

Выручка за прошедший год сократилась в 1,4 раза по сравнению с 2022 годом, до 179,5 млрд рублей.

Показатель EBITDA за 2023 год снизился в два раза, до 68,7 млрд рублей.

О компании

Группа «Акрон» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». Группе принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.