Чистая прибыль «Акрона» по МСФО за 2023 год упала в 2,5 раза

Группа «Акрон» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». Группе принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.