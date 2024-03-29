Чистая прибыль «Акрона» по МСФО за 2023 год упала в 2,5 раза

Выручка за прошедший год сократилась в 1,4 раза по сравнению с 2022 годом, до 179,5 млрд рублей.
Показатель EBITDA за 2023 год снизился в два раза, до 68,7 млрд рублей.
О компании
Группа «Акрон» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж». Группе принадлежат два завода по производству минеральных удобрений и горно-обогатительный комбинат в России суммарной мощностью производства свыше 8 млн тонн конечной продукции.