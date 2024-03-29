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Цены производителей сельхозпродукции в ЕАЭС в феврале выросли на 7,5%

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в феврале 2024 года увеличились на 7,5% по сравнению с февралем 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Источник: РИА "Новости"

«Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Евразийскому экономическому союзу в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года составил 107,5%», — говорится в сообщении.

ЕЭК отмечает, что цены производителей продукции растениеводства выросли на 2%, продукции животноводства — на 11,5%.

Снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции наблюдалось в Армении (на 11%), Белоруссии (на 2,4%) и Казахстане (на 4,1%). При этом зафиксировано увеличение цен в Киргизии (на 0,6%) и России (на 11,2%).