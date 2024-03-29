Цены производителей сельхозпродукции в ЕАЭС в феврале выросли на 7,5%

«Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Евразийскому экономическому союзу в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года составил 107,5%», — говорится в сообщении.
ЕЭК отмечает, что цены производителей продукции растениеводства выросли на 2%, продукции животноводства — на 11,5%.
Снижение цен производителей сельскохозяйственной продукции наблюдалось в Армении (на 11%), Белоруссии (на 2,4%) и Казахстане (на 4,1%). При этом зафиксировано увеличение цен в Киргизии (на 0,6%) и России (на 11,2%).