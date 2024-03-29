ЦБ: за 2023 год объемы подозрительных операций сократились на 12%

Снизились и объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж. За прошлый год их объем в сравнении с 2022 годом уменьшился на 15%, до 31 млрд рублей. «В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию Российской Федерации (57%)», — отмечается в комментарии регулятора.