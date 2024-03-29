ЦБ: за 2023 год объемы подозрительных операций сократились на 12%

По итогам 2023 года объемы подозрительных транзитных операций по обналичиванию денег вне банковского сектора сократились на 12%, следует из аналитического комментария Банка России.
Снизились и объем подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж. За прошлый год их объем в сравнении с 2022 годом уменьшился на 15%, до 31 млрд рублей. «В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию Российской Федерации (57%)», — отмечается в комментарии регулятора.
Также ускорился темп снижения числа транзитных операций, направленных на безналичную компенсацию наличной выручки. Они уменьшились на 21%, до 23 млрд рублей. Вместе с этим снизились на 6% и объемы обналичивания в банковском секторе, до 59,5 млрд рублей.
В комментарии Банка России отмечается, что за счет использования банками платформы «Знай своего клиента» с целью распознавания высокорисковых клиентов удалось в три раза сократить объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц. Кроме того в три раза уменьшились и объемы подозрительных операций по исполнительным документам. Они сократились с 11 до 4 млрд рублей.
«Сведено к минимуму использование схем обналичивания через счета нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам», — отмечается в комментарии Центробанка. При этом недобросовестные участники хозяйственной деятельности продолжают активно применять схемы обналичивания через банковские карты и счета физических лиц, куда средства поступали от юрлиц или индивидуальных предпринимателей.
Чаще всего теневыми финансовыми операциями в прошлом году пользовались в строительстве (37%), торговле (26%) и в сфере услуг (21%).