ЦБ: за 2023 год число банков с участием нерезидентов снизилось до 96

В начале марта «Ъ» писал со ссылкой на данные ЦБ, что за 2023 год число российских банков под контролем нерезидентов сократилось более чем на 12%, до 57 кредитных организаций. В это число попали банки, у которых, даже если формально они принадлежат российским владельцам, конечным бенефициаром выступает иностранное лицо.