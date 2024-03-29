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ЦБ: за 2023 год число банков с участием нерезидентов снизилось до 96

Центробанк сообщил, что за 2023 год количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось с 108 до 96 единиц. В 2022 году таких организаций было 115. Совокупный уставный капитал кредитных организаций по итогам прошлого года увеличился на 12%, до 3409,9 млрд руб.

Источник: Агентство «Москва»

В отчете ЦБ отмечается, что в 2023 году инвестиции нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций снизились на 9%, до 335,5 млрд руб. По состоянию на 1 января 2024 года доля иностранных валют в совокупном уставном капитале составила 7% (на 2% меньше, чем в 2022 году).

В начале марта «Ъ» писал со ссылкой на данные ЦБ, что за 2023 год число российских банков под контролем нерезидентов сократилось более чем на 12%, до 57 кредитных организаций. В это число попали банки, у которых, даже если формально они принадлежат российским владельцам, конечным бенефициаром выступает иностранное лицо.