ЦБ вышел в прибыль после шести лет убытков

В этом документе раскрывается вклад финансовой системы в восстановление и развитие экономики.
Отмечается, что доступные кредиты при низкой ключевой ставке, наряду с возросшими расходами бюджета, создали импульс, который помог экономике восстановиться уже к середине 2023 года.
Когда восстановление завершилось, спрос государства, граждан и компаний продолжал быстро расти, но недостаток свободных рабочих рук все больше сдерживал развитие внутреннего производства и спрос смещался на импорт.
«В этих условиях Банк России действовал решительно, чтобы защитить доходы граждан от инфляции, а экономику — от ситуации, когда на спрос в большей мере реагируют цены и валютный курс и в гораздо меньшей — производство и реальное потребление», — отмечается в документе.
О прибыли
Регулятор впервые за последние семь лет отчитался о прибыли. Отмечается, что этот показатель не является целью деятельности ЦБ.
Размер прибыли Банка России по итогам 2023 года превысил 140 млрд рублей.
О ставке
Повышение ключевой ставки во второй половине года остановило разгон инфляции и внесло значимый вклад в стабилизацию рубля.
В полной мере накопленный эффект повышения ключевой ставки проявится в торможении роста цен в 2024 году.
Даже несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, рост кредитования по итогам года был рекордным, отмечает регулятор.
Чтобы избежать избыточной закредитованности среди населения, ЦБ последовательно ужесточал макропруденциальное регулирование.
Среди важнейших задач на будущее ЦБ отмечает разблокировку активов российских инвесторов и выстраивание устойчивой к санкциям системы трансграничных платежей.
«В главном наша политика остается неизменной — это защита реальных доходов людей и создание условий для сбалансированного роста экономики. Такого роста, который приводит к повышению благосостояния граждан. Этим ценностям Банк России продолжит следовать и в дальнейшем», — говорится в обращении Эльвиры Набиуллиной.
Годовой отчет отражает основные результаты деятельности Банка России, содержит финансовую отчетность и аудиторские заключения.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».