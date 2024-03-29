ЦБ вышел в прибыль после шести лет убытков

«В этих условиях Банк России действовал решительно, чтобы защитить доходы граждан от инфляции, а экономику — от ситуации, когда на спрос в большей мере реагируют цены и валютный курс и в гораздо меньшей — производство и реальное потребление», — отмечается в документе.