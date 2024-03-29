ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Банк России ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине и ужесточения санкций против России. Изначально лимит на перевод составлял $5 тыс. в месяц, однако с июля 2022 года он был увеличен до $1 млн.