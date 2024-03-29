Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ продлил на полгода ограничения на перевод средств за рубеж

Центробанк продлил до 30 сентября 2024 года ограничения на перевод средств за рубеж. Сохраняются в силе и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс.

Источник: РИА "Новости"

Нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России нерезидентов и компаний из недружественных стран. Ограничение не затрагивает иностранные компании, которые находятся под контролем российских юр или физлиц.

В свою очередь банки из недружественных государств могут осуществлять переводы в рублях с помощью корреспондентских счетов, открытых в российских банках, если счета отправителя и получателя открыты в зарубежной кредитной организации.

Банк России ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине и ужесточения санкций против России. Изначально лимит на перевод составлял $5 тыс. в месяц, однако с июля 2022 года он был увеличен до $1 млн.