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ЦБ продал валюту на 7,1 млрд рублей с расчетами 28 марта

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 28 марта 2024 года на сумму 7,1 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Источник: AP 2023

Продажа валюты на внутреннем рынке с расчетами 27 марта также составила 7,1 млрд рублей.

Операции покупки и продажи иностранной валюты осуществляет Банк России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте «юань-рубль». Они проводятся в период с 7 марта 2024 года по 4 апреля 2024 года.

Ежедневный объем операций в 2024 году определяется исходя из анонсируемых Минфином РФ на третий рабочий день каждого месяца объемов покупки или продажи иностранной валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу, скорректированных на сальдированную величину ряда операций.