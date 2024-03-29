Bloomberg: США ведут с Турцией переговоры об увеличении закупок взрывчатки

Bloomberg отмечает, что президент Турции планирует посетить Белый дом 9 мая, впервые с того момента, как Джо Байден вступил в должность президента. О чем будут вестись переговоры между американской и турецкой сторонами — неизвестно. В конце февраля Пентагон сообщал, что заключил контракт с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий по производству металлических деталей для 155-мм снарядов в Техасе.