Акции Reddit обвалились на 24% после четырехдневного ралли

Ранее CNBC назвал бумаги Reddit акциями-мемами. Так называют акции, котировки которых целенаправленно разгоняются частными инвесторами вне привязки к фундаментальным показателям бизнеса. В первый день торгов котировки компании в моменте взлетели на 70%, а на четвертый день торгов стоимость акции в моменте более чем в два раза превышала цену IPO. Издание обратило внимание, что капитализация Reddit превысила $9 млрд, хотя по итогам 2023 года компания сообщила о чистом убытке в размере $91 млн (годом раньше — $159 млн). Выручка Reddit за 2023 год составила $804 млн (годом раньше — $667 млн).