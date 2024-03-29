Акции Reddit обвалились на 24% после четырехдневного ралли

Акции социальной платформы Reddit за последние два торговых дня 27 и 28 марта подешевели по сравнению с уровнем закрытия торгов 26 марта на 24,25% ($65,11), упав до $49,3, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. Для сравнения, первый день торгов на бирже (21 марта) акции завершили на отметке $50,44, а на пике роста их цена поднималась до $74,9 (26 марта). При этом IPO прошло по цене $34 за бумагу.
После закрытия основной торговой сессии 28 марта распродажа в акциях Reddit продолжилась. По итогам торгов на постмаркете котировки упали на 2,64%, до $48. 29 марта биржи в США закрыты из-за Cтрастной пятницы.
Как пишет CNBC, котировки социальной платформы начали падать в среду, 27 марта, после сообщения компании о том, что ее CEO Стив Хаффман продал 500 тыс. акций. Также главный операционный директор Reddit Дженнифер Вонг объявила, что продала 514 тыс. акций и теперь владеет 1,4 млн акций.
Вместе с тем исследовательская компания Hedgeye Risk Management назвала акции Reddit «сильно переоцененными», передает Bloomberg. Аналитики подсчитали, что бумаги площадки должны торговаться ближе к цене IPO в $34. Аналитик Hedgeye Эндрю Фридман также заявил, что акции Reddit подходят для коротких продаж.
Ранее CNBC назвал бумаги Reddit акциями-мемами. Так называют акции, котировки которых целенаправленно разгоняются частными инвесторами вне привязки к фундаментальным показателям бизнеса. В первый день торгов котировки компании в моменте взлетели на 70%, а на четвертый день торгов стоимость акции в моменте более чем в два раза превышала цену IPO. Издание обратило внимание, что капитализация Reddit превысила $9 млрд, хотя по итогам 2023 года компания сообщила о чистом убытке в размере $91 млн (годом раньше — $159 млн). Выручка Reddit за 2023 год составила $804 млн (годом раньше — $667 млн).
Социальная платформа Reddit привлекла к себе внимание инвесторов и аналитиков в начале 2021 года, когда пользователи Reddit объединились в ветке WallStreetBets и искусственно разгоняли котировки мемных акций. Например, пользователи скупали бумаги сети магазинов видеоигр GameStop, сети кинотеатров AMC. Так они хотели «наказать» крупные хедж-фонды, которые ставили на то, что акции компаний подешевеют. Когда же Reddit сама анонсировала IPO, тысячи участников WallStreetBets призывали открывать короткие позиции по акциям социальной платформы.