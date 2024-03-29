Акции «Европлана» подорожали на 22% на старте торгов на Мосбирже

Акции лизинговой компании «Европлан» на старте торгов на Мосбирже подскочили в стоимости почти на 22,3% по сравнению с ценой IPO, до 1070 рублей на максимуме, следует из данных торговой площадки. Позже рост замедлился, на 15:43 мск акции «Европлана» торговались по 992,4 рубля.
«Европлан» провел IPO по верхней границе ценового диапазона — 875 рублей за акцию. Капитализация компании на начало торгов на Мосбирже составила 105 млрд рублей. Всего «Европлан» предложил к приобретению 15 млн акций, что соответствует 13,1 млрд рублей по цене IPO. Из них 1,5 млрд рублей предназначены для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в течение до 30 дней после их начала. Доля акций «Европлана» в свободном обращении составила 12,5% от акционерного капитала.
Спрос инвесторов многократно превысил предложение «Европлана» по верхней границе ценового диапазона, сообщила компания. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что книга заявок была переподписана в четыре раза. Более половины участвовавших в IPO «Европлана» инвесторов — это физлица: их доля составила порядка 57% от объема размещения. Доля институциональных инвесторов — около 43%.
«Европлан» входит в холдинг «ЭсЭфАй», предоставляет легковой и грузовой автотранспорт в лизинг малому и среднему бизнесу. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», входит в число самых крупных на российском рынке автолизинга. Чистая прибыль «Европлана» в 2023 году составила 14,8 млрд рублей, увеличившись на 24,4% год к году. Лизинговый портфель компании — общий остаток чистых инвестиций в лизинг — вырос на 40%, до 230 млрд рублей.