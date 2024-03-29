Акции «Европлана» подорожали на 22% на старте торгов на Мосбирже

«Европлан» провел IPO по верхней границе ценового диапазона — 875 рублей за акцию. Капитализация компании на начало торгов на Мосбирже составила 105 млрд рублей. Всего «Европлан» предложил к приобретению 15 млн акций, что соответствует 13,1 млрд рублей по цене IPO. Из них 1,5 млрд рублей предназначены для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в течение до 30 дней после их начала. Доля акций «Европлана» в свободном обращении составила 12,5% от акционерного капитала.