Журнал Economist посвятил номер тройному шоку для экономики Европы

Авторы назвали первым шоком энергетический кризис 2022 года, из-за которого экономика Европейского союза (ЕС) за последние десять лет выросла только на 4%, в то время как у США был зафиксирован рост на 8%.
Еще одним потрясением для Европы стало наводнение дешевыми китайскими товарами, произведенными с использованием субсидий для стимулирования китайского производства.
«Основное внимание Китая уделяется экологически чистым товарам, в первую очередь электромобилям, доля мирового рынка которых может удвоиться до трети к 2030 году. Это положит конец доминированию таких национальных чемпионов Европы, как Volkswagen и Stellantis», — пишет The Economist.
«В прошлый раз, когда он был у власти, Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия, в том числе и из Европы, что привело ЕС к ответным мерам против мотоциклов и виски, пока в 2021 году при президенте Джо Байдене не было заключено непростого перемирия», — отметили журналисты.
Журнал также перечислил давние препятствия на пути к экономическому росту, такие как быстрое старение населения, жесткая политика Центробанка и недостаточная рыночная интеграция.
Ранее, 20 марта, агентство Bloomberg написало, что Евросоюз потерял привлекательность места для ведения бизнеса из-за снизившейся конкурентоспособности. Главной причиной ухудшения условий немецкие предприниматели называют значительный рост затрат, связанный в том числе с высокой стоимостью энергоносителей, а также с бюрократизацией и усложненными механизмами тарифного и нетарифного регулирования торговли.
14 февраля Bloomberg сообщало со ссылкой на источники о том, что слабая экономика Германии тянет на дно страны Восточной Европы. Отставание экономики ФРГ и всей еврозоны при этом названо ключевым риском ухудшения прогнозов экспертов. В предыдущем прогнозе агентства также говорилось о том, что дни Германии как промышленной сверхдержавы могут подходить к концу.
Ранее, 6 февраля, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт отметил в беседе с «Известиями», что антироссийские санкции тяжелым бременем легли на экономику ФРГ. При этом, по словам депутата, правительство Германии не предпринимает каких-либо действий для улучшения экономического положения в стране.
В сентябре 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что давление на экономику страны оказывают высокая инфляция и рост цен на энергоносители. В октябре он призвал лидеров стран ЕС объединения задуматься об ограничении трат блока.