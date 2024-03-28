Журнал Economist посвятил номер тройному шоку для экономики Европы

«В прошлый раз, когда он был у власти, Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия, в том числе и из Европы, что привело ЕС к ответным мерам против мотоциклов и виски, пока в 2021 году при президенте Джо Байдене не было заключено непростого перемирия», — отметили журналисты.