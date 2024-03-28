Выручка «Алкогольной группы Кристалл» за январь-февраль выросла на 39%

«Значительный рост производственных и финансовых показателей по ЛВИ во многом связан с “эффектом низкой базы”: в прошлом году мы только переориентировали фокус стратегического развития на этот сегмент. Перспективы дальнейшего роста связаны с расширением купажного цеха (нынешние мощности по очистке на сегодня уже задействованы на 100%). Его строительство должно закончиться в июле 2024 года», — сообщил основатель и совладелец «Алкогольной группы Кристалл» Павел Победкин.