Выручка «Алкогольной группы Кристалл» за январь-февраль выросла на 39%

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Выручка «Алкогольной группы Кристалл» (материнская компания «КЛВЗ Кристалл») за январь — февраль 2024 года увеличилась на 39%, до 496 млн рублей по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.
«Выручка компании за вычетом акциза и НДС составила 496 млн рублей (+39% к показателю января — февраля 2023 года и +243% к аналогичному периоду 2022 года). Из них на выручку от продажи ликероводочных изделий (ЛВИ) пришлось 106 млн рублей, что на 71% выше, чем в январе — феврале 2023 года», — сказано в сообщении.
Общие продажи компании за два месяца 2024 года выросли на 45% к январю — февралю прошлого года, до 1,53 млрд рублей. Из них продажи ЛВИ составили 194 млн рублей, что на 62% выше показателя аналогичного периода 2023 года. Долговая нагрузка компании составляет 1,21 млрд рублей.
Производственные показатели
Общие отгрузки «АГК» в январе — феврале 2024 года составили 326 тыс. дал, что на 46% выше показателя аналогичного периода 2023 года. Из них отгрузки ЛВИ выросли на 83% составили 42 тыс. дал. Производство водки увеличилось на 42% относительно января — февраля 2023 года, до 284 тыс. дал.
О планах
«Значительный рост производственных и финансовых показателей по ЛВИ во многом связан с “эффектом низкой базы”: в прошлом году мы только переориентировали фокус стратегического развития на этот сегмент. Перспективы дальнейшего роста связаны с расширением купажного цеха (нынешние мощности по очистке на сегодня уже задействованы на 100%). Его строительство должно закончиться в июле 2024 года», — сообщил основатель и совладелец «Алкогольной группы Кристалл» Павел Победкин.
По его словам, в течение ближайших четырех-пяти месяцев АО «АГК» планирует установку линий под новый тип продукции, о котором компания сообщит позже.
В конце февраля «АГК» провела IPO на Мосбирже. Цена размещения акций составила 9,5 рубля за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона. В рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд рублей.
О компании
«Алкогольная группа Кристалл» является бенефициаром Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл»). Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет свою продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ — все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, ключевые регионы сбыта — Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).