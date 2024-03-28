Власти запланировали инвестировать ₽1,5 трлн в создание морских курортов

«На каждый рубль должно быть пять. То есть 300 млрд руб. бюджетных денег приведут к тому, что будет 1,5 трлн руб. денег от инвесторов. Это действительно очень большие деньги», — подчеркнул Чернышенко, добавив, что инвесторы заинтересованы в реализации проекта.