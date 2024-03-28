Вернуть любой ценой: сколько россиян смогут обменять заблокированные активы

Калькулятор опубликован на сайте Инвестиционной палаты. Именно эту компанию правительство назначило организатором обмена заблокированных активов. В 2022 году из-за западных санкций иностранные активы российских инвесторов оказались заблокированными. В ответ Россия заблокировала активы иностранных инвесторов, которые покупались на российских биржевых площадках.
Теперь появилась возможность обмена. Заявки Сбор заявок стартовал в 10:00 25 марта и завершится 8 мая в 19:00.
О чем речь
Начальная стоимость ценных бумаг определяется в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже первичного листинга. Заявки, стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, будут снижены до этой суммы, предупредила «Инвестиционная палата».
Нерезиденты смогут выкупить эти бумаги за счет средств на своих счетах типа «C». Планируется, что их заявки будут приниматься с 3 июня до 5 июля, а расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля."
Как уточнила экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе, предел обмена активов на одного инвестова в 100 тысяч рублей установлен для того, чтобы покрыть максимум розничных инвесторов, которые владеют небольшим объемом активов.
Если все пройдет успешно, в следующих раундах обмена лимит может быть увеличен.
«Если смотреть на статистику брокерских счетов, то у 90% инвесторов стоимость портфеля менее 100 тысяч рублей, а средний размер портфеля около 230 тысяч рублей», — рассказала экономист.
На иностранные активы инвесторы, в среднем, отводили около 14−15% портфеля. То есть суммы около 30 — 40 тысяч рублей. «Оценка Минфина вполне соответствует реальности. Разблокировать средства в полном объеме сможет достаточно большое число россиян», — считает она.
Инвесторам с заблокированными активами на сумму более 100 тысяч рублей придется укладываться в текущий лимит и ожидать следующую возможность вернуть свои деньги.
«Крайне важно, чтобы у нерезидентов был спрос на эти активы. Если предложение окажется больше, чем спрос, активы могут попросту вернуться на счет и продолжат быть заблокированными», — добавила Ольга Гогаладзе.
В ФГ «Финам» не назвали точной оценки количества российских инвесторов, которые будут доступны к обмену.
«Точной цифры нет, но, по нашей оценке, это могут быть десятки тысяч клиентов», — сообщил Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам».
«Количество людей, у которых заблокированы бумаги на сумму не более 100 тыс. рублей, примерно 2,5 млн человек. Количество всех клиентов, у которых заблокированы активы — 3,5 млн человек», — напомнил ранее озвученные оценки начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
«Из этого мы делаем вывод о примерно 1 млн счетов с рыночной стоимостью заблокированных бумаг больше 100 тыс. рублей. Эта сумма составляет примерно от ⅛ до 1/10 среднего дневного оборота по рынку. Не думаю, что это сильно повлияет на объемы торгов», — отметил Олег Абелев.
Число клиентов, имеющих брокерский счет, составило 25,2 млн человек, по итогам исследования «Портрет клиента брокера», проведенного Банком России среди 18 крупнейших брокерских организаций в 2022 году.
«Среди них 64% это владельцы пустых счетов. Таким образом, если предположить, что у каждого из них в портфеле были бумаги иностранных эмитентов, формально претендовать на выкуп могут примерно 9 млн. клиентов брокеров», — пояснил генеральный директор Ассоциации Развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.
Число клиентов доверительных управляющих составляет 875 тыс. человек, по данным другого исследования ЦБ РФ. «Подсчитать число владельце ПИФ, в состав которых входят иностранные ценные бумаги, не представляется возможным. Всего на конец 2023 года в России насчитывалось почти 12 млн владельцев паев ПИФ», — пояснил Вениамин Каганов.
По его словам, эти цифры для ориентира, а получить общее число простым сложением нельзя, поскольку владельцы иностранных ценных бумаг могут быть клиентами и доверительных управляющих, и брокеров, и пайщиками ПИФ.
«По оценке Минфина активы заблокированы у 3,6 млн российских граждан, по оценке ЦБ — 2,5 млн граждан смогут принять участие в обмене», — напомнил глава Ассоциации Развития финансовой грамотности.
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