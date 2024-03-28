Вернуть любой ценой: сколько россиян смогут обменять заблокированные активы

«Из этого мы делаем вывод о примерно 1 млн счетов с рыночной стоимостью заблокированных бумаг больше 100 тыс. рублей. Эта сумма составляет примерно от ⅛ до 1/10 среднего дневного оборота по рынку. Не думаю, что это сильно повлияет на объемы торгов», — отметил Олег Абелев.