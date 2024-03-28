Венчурный фонд Softline вложил 100 млн рублей в систему защиты от кибератак

CEO RebrandyCo Павел Ашарин в свою очередь уточнил, что сотрудничество с фондом — это стратегический шаг, который позволит вывести наш продукт на новый уровень. «В ближайшее время мы планируем расширить штат компании и увеличить количество партнеров и клиентов», — сказал он.