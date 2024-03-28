Венчурный фонд Softline вложил 100 млн рублей в систему защиты от кибератак

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Венчурный фонд Softline Venture Partners, принадлежащий группе компаний Softline, инвестировал 100 млн рублей в компанию RebrandyCо, в частности, в ее продукт Findler — систему защиты от кибератак, сообщили ТАСС в фонде. Глава SVP Елена Волотовская, комментируя сделку, отметила сильную динамику развития сегмента кибербезопасности.
Findler ищет в интернете и его теневом сегменте — даркнете — информацию о цифровых активах заказчика. Сейчас на мониторинге у продукта находится около 8 тыс. приложений, а полученные от фонда средства направят именно на развитие продукта и маркетинг. Клиентами RebrandyCо являются Департамент информационных технологий Москвы, МТС-банк, сеть Restore, медиахолдинг News Media.
«В целом кибербезопасность — один из самых важных и динамично развивающихся технологичных секторов экономики. Это (система Findler — прим. ТАСС) перспективный и масштабируемый бизнес, мы видим большой потенциал для синергии в нашем сотрудничестве», — привели в фонде слова его главы Елены Волотовской.
CEO RebrandyCo Павел Ашарин в свою очередь уточнил, что сотрудничество с фондом — это стратегический шаг, который позволит вывести наш продукт на новый уровень. «В ближайшее время мы планируем расширить штат компании и увеличить количество партнеров и клиентов», — сказал он.
Владелец фонда группа компаний Softline — российский поставщик IТ-решений и сервисов.