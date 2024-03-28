«Ведомости»: порог беспошлинного ввоза товаров понизится до €200 с €1 тыс. с 1 апреля

Совет Евразийской экономической комиссии весной 2022 года принял решение повысить до €1 тыс. беспошлинный порог ввоза товаров, которые граждане покупают в зарубежных интернет-магазинах, а также лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования (которые ввозятся всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке). Затем действие этих мер продлевалось, сейчас они действуют до 1 апреля 2024 года.