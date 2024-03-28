ВЭБ в 2024 году может превысить запланированный объем поддержки проектов на 30%

«Мы еще пока не подбивали итогов 2024 года, рано. Но мы должны были закончить [2024 год] со всеми организациями развития и совместно с коммерческими банками поддержки экономики на [отметке в] 17 трлн рублей. Пока так это выглядит, что мы закончим с цифрами 21,5 или около 22 трлн, то есть мы перевыполняем эту планку», — сообщил он в передаче «ВЭБ.РФ как инструмент управления проектами».
На сегодняшний день в портфеле ВЭБ.РФ около 450 проектов общей суммой порядка 12 трлн рублей. Из этой суммы прямое участие госкорпорации — около 7 трлн, при этом объем ее активов — примерно 2,5% ВВП России.
«Корпорация ВЭБ.РФ стала неким перекрестком, через который правительство курирует работу институтов развития. Основной задачей ВЭБ.РФ было сопряжение целей, которые стоят перед институтами развития, с тем, чтобы исключить конкурирование корпораций между собой и получить кумулятивный эффект. ВЭБ.РФ позволяет, фиксируя ставку, занимать так называемые “длинные деньги”, — также отметил заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.