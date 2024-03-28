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ВЭБ в 2024 году может превысить запланированный объем поддержки проектов на 30%

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Объем поддержки экономики институтами развития совместно с коммерческими банками может значительно превысить прогнозируемый ранее показатель, заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Согласно оценке, по итогам 2024 года госкорпорация поддержит проекты на 22 трлн рублей, примерно на 30% превысив ранее заложенные в стратегии 17 трлн рублей.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы еще пока не подбивали итогов 2024 года, рано. Но мы должны были закончить [2024 год] со всеми организациями развития и совместно с коммерческими банками поддержки экономики на [отметке в] 17 трлн рублей. Пока так это выглядит, что мы закончим с цифрами 21,5 или около 22 трлн, то есть мы перевыполняем эту планку», — сообщил он в передаче «ВЭБ.РФ как инструмент управления проектами».

На сегодняшний день в портфеле ВЭБ.РФ около 450 проектов общей суммой порядка 12 трлн рублей. Из этой суммы прямое участие госкорпорации — около 7 трлн, при этом объем ее активов — примерно 2,5% ВВП России.

«Корпорация ВЭБ.РФ стала неким перекрестком, через который правительство курирует работу институтов развития. Основной задачей ВЭБ.РФ было сопряжение целей, которые стоят перед институтами развития, с тем, чтобы исключить конкурирование корпораций между собой и получить кумулятивный эффект. ВЭБ.РФ позволяет, фиксируя ставку, занимать так называемые “длинные деньги”, — также отметил заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.