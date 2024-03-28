В «Синаре» предсказали выплату в мае — августе дивидендов на ₽3,5 трлн

В целом аналитики «Синары» ожидают сохранения позитивной динамики на российском рынке акций и роста индекса Мосбиржи (IMOEX) к концу года до 3750 пунктов. С начала года индекс Мосбиржи прибавил 7%, до рассчитанного справедливого значения на конец 2024 года ему предстоит вырасти еще на 14%. При этом эксперты ожидают, что средний по году курс пары USD/RUB составит ₽89,5, а средняя цена нефти Brent — $85 за баррель.