В России назвали топ самых благополучных регионов по итогам 2023 года

Также в первую десятку рейтинга вошли Магаданская область (6-я строчка), Якутия (7), Мурманская область (8), Сахалинская область и Санкт-Петербург, поделившие девятое место, а также Камчатский край (10). Таковы выводы исследования «Индекс социального благополучия регионов», подготовленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основании данных Росстата.
Во второй десятке сильнейших регионов оказались Красноярский и Забайкальские края, Иркутская, Московская, Амурская и Кемеровская области, Коми, Татарстан, Томская и Свердловская области.
Третью десятку исследования возглавили Бурятия, Тюменская область, Пермский край, Ленинградская, Омская области, Приморский край, Новосибирская и Архангельская, а также оказавшиеся на 29-м месте Тульская и Астраханская области и разделившие 30-ю позицию Челябинская и Оренбургская области.
Замыкают рейтинг Липецкая и Новгородская области, Хабаровский край, Курская область и Башкирия.
Субъектами с самой высокой заработной платой по итогам 2023 года стали Москва и Чукотка — 218,6 тыс. рублей, Магаданская область — 180,9 тыс., ЯНАО — 168 тыс., Камчатка — 163,3 тыс. рублей, НАО — 158,5 тыс. рублей. Таковы данные исследования Фонда развития гражданского общества по итогам прошлого года, подготовленного на основе данных Росстата. Всего в рейтинг вошло 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест.
Как отмечают в ФоРГО, исходя из данных исследования, средний индекс социального благополучия в целом по стране (средняя зарплата к средней стоимости жизни) составляет 4,81.
Это на 76% больше, чем на начало 2023 года (2,74), и на 10,1% больше, чем на конец прошлого года (4,37), подчеркивают авторы исследования.
При этом больше всего на проживание в месяц тратят на Чукотке — 35,5 тыс. рублей, в Камчатском крае — 33 тыс., в Москве — 31,6 тыс., в Магаданской области — 29,7 тыс., в Якутии — 27,5 тыс. рублей.