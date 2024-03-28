В России назвали топ самых благополучных регионов по итогам 2023 года

Субъектами с самой высокой заработной платой по итогам 2023 года стали Москва и Чукотка — 218,6 тыс. рублей, Магаданская область — 180,9 тыс., ЯНАО — 168 тыс., Камчатка — 163,3 тыс. рублей, НАО — 158,5 тыс. рублей. Таковы данные исследования Фонда развития гражданского общества по итогам прошлого года, подготовленного на основе данных Росстата. Всего в рейтинг вошло 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест.