В России может быть создан первый НПФ более чем за 10 лет

Последний НПФ был создан в России в 2012 году (без учета реорганизации в форме выделения), он носил имя «Сибирский региональный». В 2016 году Банк России отозвал у этого фонда лицензию. С момента перехода в 2013 году регулирования пенсионного рынка к ЦБ в стране не было создано ни одного пенсионного фонда.