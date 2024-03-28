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В России может быть создан первый НПФ более чем за 10 лет

ЦБ зарегистрировал выпуск акций фонда «Тинькофф Пенсия».

Источник: РИА "Новости"

ЦБ в четверг, 28 марта, зарегистрировал выпуск обыкновенных акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Тинькофф Пенсия», следует из информации, размещенной на сайте Банка России. Акции размещаются в пользу единственного учредителя.

В начале февраля «Ведомости» написали, что группа «Тинькофф» задумалась о создании собственного НПФ. Два источника Frank Media (FM) подтверждали эту информацию. В частности, один из них говорил, что сначала группа рассматривала возможность покупки фонда, но потом решила сконцентрироваться на создании его с нуля.

В середине января председатель правления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк говорил, что группа планирует предлагать долгосрочные продукты, запущенные в 2024 году Минфином и Банком России. В частности, по его словам, «Тинькофф» планирует «заходить» и в программу долгосрочных сбережений (ПДС). «Как и говорили ранее, мы планируем развивать направление долгосрочных сбережений для населения», — заявили в группе «Тинькофф».

Чтобы предлагать ПДС, созданной компании надо, прежде всего, получить в банке России лицензию негосударственного пенсионного фонда, а также войти в систему гарантирования прав участников (СГПУ), администрируемую Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Последний НПФ был создан в России в 2012 году (без учета реорганизации в форме выделения), он носил имя «Сибирский региональный». В 2016 году Банк России отозвал у этого фонда лицензию. С момента перехода в 2013 году регулирования пенсионного рынка к ЦБ в стране не было создано ни одного пенсионного фонда.