В крупнейших банках Китая растет доля «плохих» долгов по ипотеке

Вице-президент ICBC Ван Цзинву сообщил, что банк усилил меры по управлению рисками, связанными с застройщиками и проектами в сфере недвижимости. В результате, по его словам, доля невозвратных кредитов на недвижимость снизилась на 0,77 процентного пункта, до 5,37% с начала года. На конец 2023 года объем жилищных кредитов в ICBC составлял более 7 трлн юаней — более четверти всего кредитного портфеля. Вице-президент Bocom Инь Цзююн признал, что необходимость контролировать качество активов остается «огромной» в этом году. В то же время, общий риск, связанный с расходами на сферу недвижимости, все еще управляем.