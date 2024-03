В крупнейших банках Китая растет доля «плохих» долгов по ипотеке

Так, в крупнейшем банке страны и мира Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) объем «плохих» долгов по ипотеке вырос на 9,6% — до 27,8 млрд юаней ($3,8 млрд). Его меньший конкурент, Bank of Communications Co. (Bocom), сообщил в среду, что доля «плохих» кредитов на недвижимость подскочила с 2,8% в 2022 году до 4,99% в конце 2023 года. Хотя объем просроченных ипотечных кредитов снизился, сумма потенциально невозвратных ссуд выросла на 23%, до 9,88 млрд юаней ($1,4 млрд).