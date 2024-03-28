В крупнейших банках Китая растет доля «плохих» долгов по ипотеке

Крупнейшие банки Китая отчитались об увеличении доли долгов, возврат которых маловероятен или совсем невозможен, пишет Bloomberg. К этому привел продолжающийся спад на рынке недвижимости КНР.
Так, в крупнейшем банке страны и мира Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) объем «плохих» долгов по ипотеке вырос на 9,6% — до 27,8 млрд юаней ($3,8 млрд). Его меньший конкурент, Bank of Communications Co. (Bocom), сообщил в среду, что доля «плохих» кредитов на недвижимость подскочила с 2,8% в 2022 году до 4,99% в конце 2023 года. Хотя объем просроченных ипотечных кредитов снизился, сумма потенциально невозвратных ссуд выросла на 23%, до 9,88 млрд юаней ($1,4 млрд).
Вице-президент ICBC Ван Цзинву сообщил, что банк усилил меры по управлению рисками, связанными с застройщиками и проектами в сфере недвижимости. В результате, по его словам, доля невозвратных кредитов на недвижимость снизилась на 0,77 процентного пункта, до 5,37% с начала года. На конец 2023 года объем жилищных кредитов в ICBC составлял более 7 трлн юаней — более четверти всего кредитного портфеля. Вице-президент Bocom Инь Цзююн признал, что необходимость контролировать качество активов остается «огромной» в этом году. В то же время, общий риск, связанный с расходами на сферу недвижимости, все еще управляем.
Совокупная прибыль коммерческих банков Китая в 2023 году выросла на 3,2% — до 2,38 трлн юаней, что стало худшим результатом с 2020 года. Объем невозвратных кредитов достиг рекордных 3,23 трлн юаней. В феврале в Китае усилилось снижение цен как на новостройки, так и на вторичное жилье, отмечает Bloomberg.