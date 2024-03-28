В Китае заявили, что продолжат устранять ограничения на иностранные инвестиции

В этом году БАФ проходит 26—29 марта под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность», российскую сторону на нем представляет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, которого сопровождает посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Этот форум называют Восточным Давосом — здесь подписываются важные соглашения, согласовываются позиции между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и других регионов.