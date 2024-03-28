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В Китае заявили, что продолжат устранять ограничения на иностранные инвестиции

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи отметил, что республика заинтересована, чтобы в страну приезжало больше иностранцев, и будет создавать для этого благоприятные возможности.

Источник: РИА "Новости"

БОАО /Китай/, 28 марта. /ТАСС/. Китай продолжит устранять барьеры для иностранных инвестиций, а в сфере обрабатывающей промышленности полностью отменит ограничения на зарубежный капитал. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Чжао Лэцзи.

«Китай продолжит сокращать негативный список [секторов экономики], ограничивающий доступ к иностранным инвестициям. Мы полностью отменим меры, ограничивающие их приток в обрабатывающую промышленность», — подчеркнул он, выступая на церемонии открытия ключевой части Боаоского азиатского форума (БАФ), который проходит на острове Хайнань.

Чжао Лэцзи добавил, что китайские власти намерены предоставлять зарубежным компаниям те же условия, что и национальным предприятиям. Он отметил, что КНР заинтересована, чтобы в страну приезжало больше иностранцев, и будет создавать для этого благоприятные возможности.

В этом году БАФ проходит 26—29 марта под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность», российскую сторону на нем представляет заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, которого сопровождает посол РФ в Пекине Игорь Моргулов. Этот форум называют Восточным Давосом — здесь подписываются важные соглашения, согласовываются позиции между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и других регионов.