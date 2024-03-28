В Китае заявили, что продолжат устранять ограничения на иностранные инвестиции

БОАО /Китай/, 28 марта. /ТАСС/. Китай продолжит устранять барьеры для иностранных инвестиций, а в сфере обрабатывающей промышленности полностью отменит ограничения на зарубежный капитал. Об этом заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Чжао Лэцзи.
«Китай продолжит сокращать негативный список [секторов экономики], ограничивающий доступ к иностранным инвестициям. Мы полностью отменим меры, ограничивающие их приток в обрабатывающую промышленность», — подчеркнул он, выступая на церемонии открытия ключевой части Боаоского азиатского форума (БАФ), который проходит на острове Хайнань.
Чжао Лэцзи добавил, что китайские власти намерены предоставлять зарубежным компаниям те же условия, что и национальным предприятиям. Он отметил, что КНР заинтересована, чтобы в страну приезжало больше иностранцев, и будет создавать для этого благоприятные возможности.
В этом году БАФ проходит