В Германии возбуждено дело из-за незаконных обысков у Усманова

Дело возбуждено в отношении старшего прокурора и сотрудника Генпрокуратуры. Их подозревают в уклонении от правосудия и преследовании невиновных. По данным Bild, это связано с обысками, которые прошли осенью 2022 года. Тогда германская полиция и прокуратура провели обыски в домах в городе Роттах-Эггерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, а также в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне. Все эти объекты следствие связывало с Алишером Усмановым. В мае 2023 года суд признал их незаконными и позднее предписал вернуть все изъятые вещи.