В ЕАЭС в феврале цены производителей промпродукции выросли на 17,8%

«Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года составил 117,8%», — сказано в сообщении.
Отмечается, что прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован в Белоруссии (на 47,7%), Казахстане (на 5%), Киргизии (на 8,7%) и России (на 46,4%) при снижении их в Армении (на 0,9%).
В обрабатывающей промышленности за год максимальное увеличение цен производителей отмечалось в России (на 15,1%), по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» — в Киргизии (на 27,5%), по виду деятельности «водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» — также в Киргизии (на 26,9%).