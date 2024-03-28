В ЕАЭС в феврале цены производителей промпродукции выросли на 17,8%

В обрабатывающей промышленности за год максимальное увеличение цен производителей отмечалось в России (на 15,1%), по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» — в Киргизии (на 27,5%), по виду деятельности «водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» — также в Киргизии (на 26,9%).