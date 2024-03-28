Трансмашхолдинг избавился от всех активов в Казахстане

СМИ называли и другие активы ТМХ в Казахстане, помимо перечисленных изданием Orda. «Коммерсантъ» сообщал, что в 2021-м холдинг купил 50% в предприятии «Проммашкомплект», которое выпускает железнодорожные комплектующие и колеса. Прямым собственником стала дочерняя компания ТМХ — австрийская Eisenbahnkomponenten AG. По данным СПАРК, на текущий момент у АО «ТМХ» нет такой дочерней структуры. Но глава холдинга Кирилл Липа в июле прошлого года в интервью «РИА Новости» говорил, что ТМХ наладил производство колес для пассажирского электровоза ЭП20, который раньше выпускал вместе с Alstom, на своем предприятии в Казахстане.