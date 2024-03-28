«Сбер» объяснил, как разморозить карту после блокировки из-за криптовалют

По оценкам Банка России, на конец третьего квартала 2023 года российские пользовали держали на кошельках криптобирж 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот объем снизился на 3,1%. Совокупный объем притоков и оттоков на крупнейших криптобиржах, приходящийся на россиян, за второй-третий кварталы 2023 года составил около 700,2 тыс. биткоинов, или 1,68 трлн руб. Год к году показатель упал на 22,4%.