С 1 апреля изменятся пенсии и социальные выплаты: кто получит больше

В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%, согласно ежегодному решению правительства. Повышение связано с темпом роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший — 2023 — год.
Кто получает социальную пенсию?
Получателями социальных пенсий являются россияне, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.
Гражданам, кто получает социальную пенсию меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.
Сейчас социальные пенсии назначаются:
- по старости;
- по инвалидности;
- по потере кормильца;
- детям, родители которых неизвестны.
Это увеличение ежемесячных выплат затронет 4,1 млн человек.
Из них свыше 3,4 млн получателей социальных пенсий. Еще почти 700 тысяч человек — получатели государственного пенсионного обеспечения. Это военнослужащие, члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».
Сюда же относятся пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава).
На повышение с 1 апреля социальных пенсий из федерального бюджета на 2024 год будет направлено 37,5 млрд рублей.
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