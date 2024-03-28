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С 1 апреля изменятся пенсии и социальные выплаты: кто получит больше

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 7,5%, напоминает Министерство труда и социального развития России (Минтруд).

Источник: РИА "Новости"

В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%, согласно ежегодному решению правительства. Повышение связано с темпом роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший — 2023 — год.

Кто получает социальную пенсию?

Получателями социальных пенсий являются россияне, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Гражданам, кто получает социальную пенсию меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, производится социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня.

Сейчас социальные пенсии назначаются:

  • по старости;
  • по инвалидности;
  • по потере кормильца;
  • детям, родители которых неизвестны.

Это увеличение ежемесячных выплат затронет 4,1 млн человек.

Из них свыше 3,4 млн получателей социальных пенсий. Еще почти 700 тысяч человек — получатели государственного пенсионного обеспечения. Это военнослужащие, члены их семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда».

Сюда же относятся пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава).

На повышение с 1 апреля социальных пенсий из федерального бюджета на 2024 год будет направлено 37,5 млрд рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»