С 1 апреля изменятся пенсии и социальные выплаты: кто получит больше

Сюда же относятся пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, пенсии граждан из числа работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет гражданам из числа космонавтов, размеры повышений, установленных к пенсии граждан из числа космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава).