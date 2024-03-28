Reuters: более 20% мощностей НПЗ в мире находятся под угрозой закрытия

Согласно сведениям отраслевой организации Concawe, с 2009 года уже закрылись около 30 европейских НПЗ. Эта волна закрытия связана с ростом конкуренции со стороны новых, более современных в технологическом отношении предприятий на Ближнем Востоке и в Азии, а также последствиями пандемии коронавируса.