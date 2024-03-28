Прокуратура добивается обращения в доход государства акций «Макфы»

По данным источников «Ъ», иск Генпрокуратуры поступил в Центральный райсуд Челябинска и уже распределен конкретному судье, который рассмотрение документа по существу еще не назначил. Обычно уже на стадии предварительных слушаний требование о заморозке спорных активов удовлетворяется, а разбирательство укладывается в пару заседаний.
В ведомстве генпрокурора Игоря Краснова полагают, что главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.
Отметим, что господин Юревич с 2000 по 2005 год являлся депутатом Госдумы, затем до 2010 года был главой Челябинска, а впоследствии до 2014 года занимал пост губернатора Челябинской области. В свою очередь, Вадим Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.
По закону они должны были прекратить занятия бизнесом, отказавшись в том числе от участия в управлении коммерческими структурами, и декларировать свои активы, однако прокурорская проверка установила, что они «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали. «При этом высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», говорится в документе. Управление же бизнес-активами ответчики осуществляли через родственников и доверенных лиц.
В частности, в фактической собственности господина Юревича, говорится в иске, находились Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат № 1, ранее являвшиеся госпредприятиями.
Впоследствии на их основе были образованы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат», специализирующиеся на производстве муки, хлеба и макаронных изделий, ставшие в дальнейшем крупнейшими предприятиями Уральского региона. Сейчас, по оценкам надзора, капитализация активов «Макфы» оценивается в 22 млрд руб., а «Первого хлебокомбината» — в 3,7 млрд руб. Их ежегодная выручка превышает 31 млрд руб.
Придя к власти, Михаил Юревич, считает Генпрокуратура, не отказался от предпринимательской деятельности, «создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», переоформив их на своих родителей и сына, а также товарища и делового партнера Вадима Белоусова. Последним в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами» были вовлечены его супруга, дочь с ее мужем и даже теща.
Одновременно с этим, по версии надзора, господа Юревич и Белоусов образовали круг доверенных лиц, на которых также записывались их организации и «возлагались обязанности по их управлению». Среди ответчиков, помимо родственников господ Юревича и Белоусова, девять таких человек.
Через них основные ответчики определяли судьбу АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат», участвовали в их хозяйственно-финансовой деятельности, принимали «руководящие решения», а с использованием властных полномочий «преумножали и капитализировали коррупционные активы, выводя их прибыль в нелегальный оборот».
Из показаний свидетелей, которые надзор решил использовать в деле, следует, что Михаил Юревич разрабатывал юридические механизмы, позволяющие ему исключить факты принятия несогласованных и невыгодных решений номинальными руководителями, а также способы вывода активов за границу и их оперативной передачи подконтрольным субъектам в случае смерти родственников и доверенных лиц.
При этом «нахождение во власти позволило» господину Юревичу создать целый холдинг, включающий агропромышленные, торгово-развлекательные, гостиничные, автотранспортные и медиаактивы.
Основным же участником бизнес-группы выступает АО «Макфа», которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий (указано на сайте общества, с данной оценкой согласны и участники рынка), внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В данный концерн входит еще 26 компаний, зарегистрированных в Москве, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской и Челябинской областях. Их совокупная стоимость в прокурорском иске была определена в 46 млрд руб., ежегодная выручка — в 41 млрд, а валовая прибыль составила 13,6 млрд.
Развитие же бизнесу обеспечили его бенефициары. Используя административный ресурс, господа Юревич и Белоусов добились получения своими предприятиями мер государственной поддержки в виде субсидий, льготных кредитов на сотни миллионов рублей, выделения земель под строительство объектов и проч.
В связи с возбуждением уголовных дел по факту получения взяток на 3 млрд 253 млн руб. за покровительство подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области господа Юревич и Белоусов скрылись и были объявлены в международный розыск.
За границей, отмечают источники «Ъ», близкие к ГП, Михаил Юревич «приобрел» гражданство Республики Кипр. Однако связей с родиной ни он, ни Вадим Белоусов не утратили, продолжая через третьих лиц контролировать бизнес. Часть активов они перевели на офшоры, зарегистрированные на Кипре, и через них в качестве дивидендов получают средства предприятий. По данным Росфинмониторинга, разыскиваемым ответчикам на тот же Кипр и в Великобританию ежегодно переводится порядка 2 млрд руб.
Надзор требует обратить в доход государства акции «Макфы», управляющей компании «Агромакфа», «Смака», «Первого хлебокомбината», «Челябинскоблгаза», «Новой пятилетки», «Долговской», «Урал-Медиа», управляющей компании «Медиа-Центр» и проч. При этом до передачи новому собственнику старые должны обеспечить их работу, исполнение контрактов и оплату труда сотрудников.
Представители предприятий-ответчиков от комментариев воздержались. В свою очередь, адвокат Людмила Айвар, защищающая тещу экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова 81-летнюю Маргариту Бутакову, сообщила, что ей и ее доверительнице, а также остальным участникам уголовного процесса ничего не известно о прокурорском иске.
«В принципе это было предсказуемо, подобная схема уже отработана Генпрокуратурой на похожих делах — Маркелова, Абызова
По словам адвоката, поскольку предположения о грядущем ходе надзорного ведомства имелись, то и тактика уже обсуждалась — в дальнейшем придется «отбиваться и доказывать, что предпринимательская деятельность не имела отношения к государственной». «Но, к сожалению, когда подобный каток начинает двигаться, то сложно предполагать благоприятный исход», — подчеркнула госпожа Айвар.