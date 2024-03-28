Прокуратура добивается обращения в доход государства акций «Макфы»

По закону они должны были прекратить занятия бизнесом, отказавшись в том числе от участия в управлении коммерческими структурами, и декларировать свои активы, однако прокурорская проверка установила, что они «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали. «При этом высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», говорится в документе. Управление же бизнес-активами ответчики осуществляли через родственников и доверенных лиц.