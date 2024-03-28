Потребление мяса в России продолжает ставить рекорды

«В 2023 году потребление мяса в России продолжило рост и достигло (рекордных — ред.) 80,8 килограмма на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд — 83 килограмма», — приводится в материалах мнение главного отраслевого аналитика РСХБ Андрея Дальнова. Он считает, что такой прирост обеспечат традиционные лидеры: свинина и бройлер.
В начале нулевых основным драйвером рынка было мясо бройлера, примерно 10 лет назад эстафета перешла к свиноводам и производителям индейки, напоминает аналитик, обращая внимание и на новый этап диверсификации рынка: сейчас появились крупные успешные проекты по производству и переработке утки и баранины.
Согласно материалам банка, потребление свинины за 2024 год увеличится на 1,3 килограмма, до 31,9 килограмма на человека в год, бройлера — на 0,5 килограмма, до 33 килограммов, говядины — на 0,2 килограмма, до 12,6 килограмма на душу населения в год. Небольшой рост ожидается по прочим видам птицы, например, по индейке и утке — суммарно в категории с 3,4 килограмма до 3,7 килограмма.
«Потребление мяса и мясопродуктов уже превышает рекомендованный норматив Минздрава (73 килограмма), однако не стоит говорить о переедании: мясо является ценным источником всех девяти не синтезируемых нашим организмом аминокислот и большинства незаменимых жирных кислот. Это компенсирует пока недостигнутый уровень потребления некоторых других продуктов», — считает Дальнов.
Не только мясом.
Между тем, в банке прогнозируют и рост производства такого полезного гарнира к мясным блюдам, как салатов и зелени: по прогнозам экспертов, к 2030 году производство зеленных культур, куда входят зелень и салаты в открытом и защищенном грунте, может превысить 100 тысяч тонн, в том числе в закрытом грунте — до 38 тысяч тонн с 29 тысяч в 2023 году.
«В ближайшие годы производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 5% в год за счет ввода новых мощностей и диверсификации линеек продукции крупнейших тепличных агрохолдингов, импортозамещения и повышенного спроса на свежую зелень и листовые салаты», — считают в центре макроэкономического анализа и регионального прогнозирования РСХБ.
Сейчас россияне съедают порядка 7−10 килограммов зелени в год, а придерживающиеся здорового питания могут потреблять и более 12 килограммов салатных. По оценкам экспертов банка, к 2030 году объем потребления салатов и зелени может достигнуть 123,2 тысячи тонн, превысив показатели 2023 года на 30%, и при этом до 43% продукции будет обеспечено предприятиями защищенного грунта.
«Вместе с трендом на здоровый рацион и ростом потребления овощей в России развивается и направление производства микрозелени — молодых съедобных ростков овощей и трав. Около 60% производства данного типа зелени приходится на отечественных аграриев», — сообщила управляющий директор центра Наталья Худякова, отметив спрос на микрозелень в сегменте HoReCa (отельная и ресторанная отрасли).