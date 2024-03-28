Потребление мяса в России продолжает ставить рекорды

Между тем, в банке прогнозируют и рост производства такого полезного гарнира к мясным блюдам, как салатов и зелени: по прогнозам экспертов, к 2030 году производство зеленных культур, куда входят зелень и салаты в открытом и защищенном грунте, может превысить 100 тысяч тонн, в том числе в закрытом грунте — до 38 тысяч тонн с 29 тысяч в 2023 году.