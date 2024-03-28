Петербургская товарная биржа запланировала торги мясом и маслом

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработала стратегию развития на срок пять лет, окончательное одобрение которой ожидается до конца мая, сообщил в интервью РБК президент торговой площадки Игорь Артемьев. В основу этого документа заложено расширение списка торгуемых товаров, а также привлечение к сотрудничеству спотовых площадок из дружественных стран (в первую очередь ЕАЭС). На основе этих данных биржа уже разработала информационный терминал и планирует запустить его в первом полугодии 2024 года, а также задумалась о том, чтобы стать администратором широкой линейки национальных индикаторов — от бензина и дизеля до стройматериалов и рапсового масла.
По словам Артемьева, стратегия разработана не только для биржи, но и для всего холдинга — в группу СПбМТСБ также входит клиринговая организация и электронная торговая площадка «ТЭК-Торг». Однако центральная идея документа все-таки завязана на биржевые спот-торги. «Мы, без всякого сомнения, одна из самых крупных спотовых бирж мира», — говорит Артемьев.
Глава товарно-сырьевой биржи напомнил, что параллельно с ней развивались ее аналоги в дружественных странах — в бывших республиках Советского Союза, а также в Турции, Иране, Индонезии и Китае. Но в настоящий момент каких-либо «серьезных» соглашений с этими площадками у СПбМТСБ нет.
Артемьев уверен, что сейчас у России есть историческая возможность стать одним из лидеров спотового рынка, приглашая их к сотрудничеству. «Это могут быть различные варианты: двустороннее межбиржевое взаимодействие, создание совместной клиентской базы, дочерних юрлиц или покупка долей в дочерних юрлицах», — сказал он, подчеркнув, что начинать надо со стран ЕАЭС.
Кроме того, спот-составляющую СПбМТСБ необходимо развивать, по максимуму расширяя линейку торгуемых инструментов: «Теперь мы хотим развивать самые разные рынки: угля, металлов, минеральных удобрений, строительных материалов, сельскохозяйственной продукции. Наша страна в сельском хозяйстве добилась очень многого. Почему бы нам не торговать замороженным мясом, рыбой, рапсовым или подсолнечным маслами, сахаром?».
Параллельно с этим площадка занимается разработкой собственного терминала — в нем, помимо биржевой информации, собираются прогнозы от ведущих экономических экспертов, а также иные данные, необходимые для бюджетирования и налоговой сферы. Торговый функционал в терминале не предусмотрен, а сам он предназначен для клиентов — юридических лиц. У этого продукта уже есть первые покупатели, сейчас идет тестирование, биржа планирует запустить его в эксплуатацию в первой половине 2024 года.
Еще одна идея, которая логично дополняет очерченные контуры стратегии, — создание и администрирование финансовых индикаторов. Для ее реализации биржа фактически должна стать ценовым информационным агентством. «Биржа не может им не быть. То есть будет происходить импортозамещение индикаторов», — уверен Артемьев.
В качестве примера он привел стройки, школы и детские сады, у которых нет понимания, по какой цене должны быть закуплены те или иные стройматериалы. «Можно понять вице-премьера Марата Хуснуллина, который не раз возвращался к этому вопросу. Он сказал недавно: на СПбМТСБ начались торги арматурой, цена стала понятной. Конечно, мы будем разговаривать с правительством о создании индикаторов на стройматериалы», — отметил Артемьев.
«Если собрать воедино широкую линейку спот-контрактов, терминал и ценовое агентство, получится единая платформа экономической информации. Эта синергия — наше естественное преимущество», — подвел итог Артемьев.
СПбМТСБ (SPIMEX) организует биржевые торги на товарных рынках, в том числе и на рынке нефтепродуктов. Биржа была создана в мае 2008 года. Это крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в стране. Кроме того, на бирже торгуются энергетический уголь, продукция нефтегазохимического рынка и сахар. Всего в линейку СПбМТСБ входит более 4 тыс. инструментов товарного и срочного рынков. По итогам 2023 года в секциях СПбМТСБ зарегистрировано более 6300 организаций — участников торгов и их клиентов.