Петербургская товарная биржа запланировала торги мясом и маслом

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработала стратегию развития на срок пять лет, окончательное одобрение которой ожидается до конца мая, сообщил в интервью РБК президент торговой площадки Игорь Артемьев. В основу этого документа заложено расширение списка торгуемых товаров, а также привлечение к сотрудничеству спотовых площадок из дружественных стран (в первую очередь ЕАЭС). На основе этих данных биржа уже разработала информационный терминал и планирует запустить его в первом полугодии 2024 года, а также задумалась о том, чтобы стать администратором широкой линейки национальных индикаторов — от бензина и дизеля до стройматериалов и рапсового масла.